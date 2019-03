Il Segreto Anticipazioni 7 marzo 2019: Isaac annulla le nozze con Antolina

Nella puntata de Il Segreto di giovedì 7 marzo 2019, Isaac rivela ad Antolina che non la ama e che ha deciso di non sposarla. Matias cerca di far cambiare idea all'amico, convinto che stia commettendo un grosso errore. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Isaac ha preso la sua decisione: non sposerà Antolina. Il Guerrero ha capito che non potrà mai amare la ragazza ed è quindi necessario che le loro nozze vengano annullate.

Isaac lascia Antolina in questa puntata de Il Segreto del 7 marzo 2019

L'attenta riflessione che lo ha impegnato in questo periodo, ha convinto Isaac a fare un passo indietro nel suo rapporto con Antolina. Il ragazzo ha capito di non essere innamorato di lei ed è sicuro che non proverà mai per lei dei forti sentimenti. È necessario però informare la diretta interessata. Il Guerrero rende noto così alla bionda di non volerla sposare e di essere pronto comunque ad assumersi le sue responsabilità di padre.

Matias cerca di far cambiare idea a Isaac

Matias è molto preoccupato per la decisione presa da Isaac. Il Castañeda è infatti convinto che l'amico stia facendo un terribile sbaglio a lasciare Antolina. La ragazza è infatti incinta del loro bambino e il Guerrero deve prendersi le sue responsabilità. Il carpentiere è però determinato; la donna della sua vita è Elsa ed è ora che torni da lei. Intanto la Laguna ha scoperto gli imbrogli di Antolina ed è pronta a sbugiardarla davanti a tutti. Ma la perfida nuova Dark Lady di Puente Viejo avrà degli assi nella manica?

