Il Segreto Anticipazioni 7 luglio 2020: Pepa faccia a faccia con Angustias!

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 7 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 15.45: Pepa studia un piano per riuscire ad aggirare il divieto del dottor Julian, contrario che la levatrice faccia visita ad Angustias. Nel frattempo Juan si troverà a ricevere una importante notizia che potrebbe cambiare il corso delle cose. Continuano i tentativi di Francisca di distruggere il povero Raimundo, nonostante il fallimento di Don Pedro, il suo piano sembra funzionare.

Pepa inganna Julian, nella puntata de Il Segreto del 7 luglio 2020

Durante un confronto con Pepa, don Julian rovescia del vino sulla sua valigetta. Pepa si offre di ripulirla e ne approfitta per sottrargli della carta intestata; vuole far scrivere ad Emilia una lettera al sanatorio in cui richiedere di fare visita ad Angustias. Il medico infatti, è stato chiaro con la levatrice: non le permetterà mai che lei faccia visita alla donna e se continuerà ad insistere racconterà alla Montenegro della sua ossessione per Angustias. Ma Pepa non rinuncia e alla fine riesce ad intrufolarsi nella stanza di Angustias in manicomio, pronta a cercare di scoprire la verità…

Il Segreto: Una grande occasione per Juan

Nel frattempo, Adolfo riesce a rintracciare Juan e gli offre una borsa di studio per andare a Parigi. E' una grande occasione per il giovane che finalmente può affrancarsi dalla famiglia Montenegro, ma tutto ha un prezzo e quello che Juan dovrà pagare ha il nome di Soledad. Rinuncerà alla donna della sua vita?

Il Segreto: Donna Francisca continua ad ostacolare Raimundo

Raimundo inizia i lavori alla taverna, ma Pedro lo ferma facendo riferimento ad una legge che vieterebbe a Raimundo di procedere con la costruzione dell'albergo. In realtà si tratta di un imbroglio e l'Ulloa non ci casca. Donna Francisca, scoperto il fallimento di Pedro, lo accusa di essere un incapace e si ripromette di non fare mai più affidamento su di lui.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.