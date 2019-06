Il Segreto Anticipazioni 7 giugno 2019: Saul uccide Lamberto Molero per difendere Julieta?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 7 giugno 2019, Lamberto Molero cominica a creare problemi alla locanda e Saul decide di intervenire tirando fuori la pistola e puntandola contro il nemico del Santracruz. Gli sparerà? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

La vendetta dei Molero in questa puntata de Il Segreto del 7 giugno 2019

Severo ha rifiutato l'offerta di Eustaquio Molero di comprare Las Lagunas. Il Santracruz non si è fatto convincere a patteggiare con il suo nemico, non ora che ha ottenuto l'appoggio degli abitanti delle terre ed è riuscito a denunciare l'imprenditore. Carmelo teme però che i Molero vogliano presto vendicarsi dell'affronto subito. Proprio per questo ha consegnato una pistola a Saul, chiedendo al ragazzo di usarla per proteggere la famiglia del loro amico.

Saul minaccia Lamberto Molero ma gli sparerà?

Le paure di Carmelo si concretizzano molto presto e alla locanda si presenta Lamberto, il figlio di Molero. Il ragazzo inizia a infastidire i presenti, in particolare Julieta, scatenando così la reazione di Saul. L'Ortega impugna la pistola datagli dal sindaco e la punta con lo sgradito ospite, intimandogli di smetterla ma Lamberto non sembra per nulla intimorito dall'ira del giovane. Saul sarà costretto a sparargli? Si macchierà davvero le mani di sangue?

