Il Segreto Anticipazioni 7 febbraio 2020: Fernando è furioso con Dori perché Maria sta guarendo!

L'agopuntura sembra funzionare! La Castañeda sta notando dei piccoli miglioramenti... e questo fa arrabbiare il Mesia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani - venerdì 7 febbraio 2020 - Maria comincia a notare dei miglioramenti alle gambe. Fernando, però, non ne gioisce, anzi... Intanto, Prudencio e Lola si sono riappacificati, ma Francisca sta già studiando un altro piano per separarli!

Scopriamo che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani alle 16.30 su Canale 5.

Fernando è furioso con Dori nella puntata de Il Segreto del 7 febbraio 2020

Maria, dopo aver superato un momento di depressione - in seguito all'esplosione che l'ha costretta su una sedia a rotelle -, ha deciso che avrebbe lottato con tutte le sue forze per rimettersi in piedi e tornare a camminare. Coraggiosamente, la Castañeda ha affrontato i cambiamenti e le difficoltà, ma soprattutto le dolorose sedute di fisioterapia con l'inquietante infermiera trovata da Fernando, Dori Vilches. Di recente, quest'ultima ha iniziato a praticarle l'agopuntura, su richiesta della stessa Maria... e sembra che il nuovo metodo sia piuttosto efficace. Infatti, la giovane donna ha iniziato a notare dei piccoli miglioramenti alle gambe! Questo, però, ha fatto sì che il perfido Mesia s'infuriasse con la Vilches: l'infermiera deve smettere di provare a curare la Castañeda, perché lui non vuole che guarisca!

Il Segreto: Prudencio e Lola di nuovo insieme

Prudencio sa che Lola lo ha lasciato a causa di Francisca. La Mendana ha preso questa sofferta decisione proprio perché temeva che altrimenti la matrona l'avrebbe punita in qualche modo. Infatti, la Montenegro la tiene ancora in pugno. Pertanto, il giovane aveva iniziato a pianificare un attacco contro Francisca, con la complicità di Marcela e Matias, per liberare Lola dal giogo della signora... ma si è visto costretto a fare un passo indietro. Tuttavia, i due innamorati sono riusciti a riappacificarsi e a ritrovarsi, nonostante tutto. La matrona è furente, perché non è stata in grado di ostacolare il loro amore. La Montenegro, però, non è abituata a darsi per vinta: sta già escogitando un nuovo piano per mettere in difficoltà l'Ortega e la sua amata... Che cosa avrà in mente stavolta la spietata Francisca?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.