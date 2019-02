Il Segreto Anticipazioni 7 febbraio 2019: Julieta si concede a Fernando

Nella puntata de Il Segreto di giovedì 7 febbraio 2019, Julieta si concede a Fernando. L'Uriarte sta cercando di carpire più informazioni possibili sulla morte di Saul e per questo si lascia andare tra le braccia anche di Fernando. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Julieta ha ormai abbandonato il suo candore per poter scoprire chi ha ucciso il suo amato Saul. Per questo motivo dunque non si è fatta scrupoli nell'usare il suo ascendente sui due uomini della Casona e non ha intenzione di fermarsi.

Julieta si concede a Fernando in questa puntata de Il Segreto del 7 febbraio 2019

L'indubbia bellezza di Julieta sta portando la ragazza a ottenere ciò che vuole. Il suo obiettivo, da quando è tornata alla Casona, è quello di capire chi abbia ucciso Saul e di prendersi la sua vendetta. Per farlo però ha bisogno di informazioni. A dargliele possono essere Fernando e Prudencio, che l'Uriarte sospetta siano legati al fatto, in un modo o in un altro. Julieta ha così sedotto il marito e ora si concede anche al Mesia, che si è dimostrato molto attratto da lei sin dall'inizio. In realtà il nuovo padrone di Villa Montenegro si è offerto di aiutare la ragazza a scoprire quanto desidera e una volta davanti allo splendore della sua coinquilina succinta... non potrà resistere.

Prudencio geloso di Fernando

Prudencio ha capito sin da subito che gli occhi di Fernando hanno brillato davanti alla vista di Julieta. Ora che ha compreso che tra i due c'è molto di più di una semplice e platonica attrazione, la sua gelosia cresce a dismisura. Abbiamo già visto di cosa è capace l'Ortega geloso ma Fernando non deve temere nulla. Il Mesia nasconde tanti segreti ed è maestro nell'ottenere ciò che vuole e quando vuole, forse molto più di Prudencio! Ma cosa sta davvero tramando e chi è il misterioso interlocutore della telefonata in cui ha assicurato che un viaggio avrà luogo come previsto?

