Il Segreto Anticipazioni 7 aprile 2020: Severo e Carmelo fine di un'amicizia?

Severo e Carmelo si trovano in disaccordo e il Santacruz chiede al suo amico perché sia così contrario alla riapertura della fabbrica di gallette.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di oggi– martedì 7 aprile 2020 – Gracia decide di non partire con la Andalucia mentre Severo chiede al suo amico Carmelo perché è così contrario alla riapertura della fabbrica di gallette. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Gracia non lascerà Puente Viejo nella puntata de Il Segreto del 7 aprile 2020

Gracia ha dimostrato di essere una ballerina provetta di Flamenco. Ballare la danza della passione, al posto di sua cugina infortunata, alle nozze di Lola e Prudencio, le ha aperto le porte della carriera di ballerina. La compagnia dell'Andalusia le ha infatti chiesto di unirsi a loro per il nuovo tour e la proposta è stata più che allettante. Purtroppo Gracia sa bene che seguire il suo sogno, significherebbe lasciare soli Hipolito e la sua piccola Belen, non certo disposti a seguirla in un viaggio così lungo ma soprattutto impegnativo. Per questo decide che non è ancora arrivato il momento di separarsi dalla sua famiglia e rinuncia. Le anticipazioni de Il Segreto però non ci lasciano intendere nulla di buono sulla sorte della bella Gracia. Spoiler ci lasciano infatti con il fiato sospeso.

Il Segreto anticipazioni: Carmelo contro Severo

Il destino di Irene e Severo dopo l'inondazione di Puente Viejo è legato alla riapertura della fabbrica di gallette del Santacruz. La Campuzano ha proposto al marito un ritorno al passato in pieno stile e Severo ha pensato di coinvolgere pure Carmelo nel suo “nuovo” progetto. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che il Leal non sarà per nulla felice di questa nuova opportunità datagli dal suo amico e lascerà Severo con la bocca asciutta. Perché tanto sdegno da parte del sindaco di Puente Viejo. Sarà per caso a causa dei sensi di colpa che lo attanagliano?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.