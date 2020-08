Il Segreto Anticipazioni 7 Agosto 2020: Tristan tenta di salvare Soledad

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 7 agosto 2020 rivelano che Tristan, disperato, affronterà la tempesta per salvare sua sorella...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 7 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - l'aumento dei prezzi causa una seria situazione di disagio in Paese. Sebastián confida al suo amico Tristán di voler aprire un’azienda che produce e vende conserve. Don Anselmo intanto, approfitta dei sentimenti che Hipólito prova per Emilia, per raggiungere il suo scopo. Le condizioni di Soledad peggiorano e suo fratello va in paese, affrontando la tempesta, per cercare una cura, ma torna a mani vuote. Preoccupata per Tristán e afflitta dal senso di colpa per quanto accaduto a Soledad, Pepa esce a cercare il Castro...

Il Segreto: Don Anselmo inganna Hipolito

Il Paese è vicino al collasso economico a causa dei prezzi troppo alti dei beni di primo consumo. Don Anselmo e Raimundo si domandano a chi possa giovare questa situazione e Don Anselmo comprende che dietro ci sono i Mirañar. Raimundo va allora da Hipolito per scoprire se Pedro c’entra qualcosa con tutta la faccenda. Il Sacerdote approfitta dei sentimenti che Hipólito prova per Emilia, per raggiungere il suo scopo, farsi raccontare tutta la verità sui loschi affari del sindaco e trovare un modo per fermarlo.

Pepa si sente in colpa per quanto accaduto a Soledad, nella punta de Il Segreto del 7 agosto 2020

Soledad vuole fuggire e per riuscirci si finge malata, ma è solo una farsa. Mercedes però insospettisce e informa Francisca, la quale scopre il piano della figlia e ne impedisce il trasferimento in ospedale. Soledad allora, prende del veleno. Pepa è sconvolta e si sente in colpa, ha consigliato lei all'amica la messinscena purtroppo fallita. L'ha spinta a seguire il suo piano di fuga e ora si tormenta per quanto accaduto.

Il Segreto: Tristan cerca di salvare Soledad

Le condizioni di Soledad intanto peggiorano e Tristan, disperato, decide di uscire nonostante una pericolosa turbolenza stia mettendo a ferro e fuoco Puente Viejo. Il ragazzo raggiungerà la città in cerca di una cura, ma purtroppo nessuna medicina sembra capace di risolvere il problema di Soledad. Bisogna solo attendere. Pepa però non ce la fa e decide di raggiungere il Castro, pronta a sostenerlo e consolarlo...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.