Il Segreto Anticipazioni 6 settembre 2019: Fe dice addio a Mauricio

Fe deve partire per l'America e lasciare per sempre Mauricio. Il loro sarà un addio struggente.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 6 settembre 2019, Elsa – ignara degli inganni di Alvaro ed Elsa – spera che il rapporto tra lei e il dottore si trasformi in qualcosa di più di un'amicizia. Fe invece dà l'addio a Puente Viejo e abbraccia per l'ultima volta il suo amato Mauricio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Elsa desidera che sbocci l'amore con Alvaro ne Il Segreto del 6 settembre 2019

Antolina ha un nuovo piano per liberarsi della sua nemica e l'asso nella manica in questo progetto, è l'affascinante Alvaro. La signora Guerrero ha scoperto che il ragazzo non è chi dice di essere e che sta ingannando Elsa, con la speranza di impossessarsi della sua eredità. Antolina sfrutterà questa informazione a suo vantaggio e allenandosi con il dottore, allontanerà per sempre la Laguna da Puente Viejo. Elsa nel frattempo sembra molto presa dal suo nuovo amico e nel profondo spera che la loro amicizia si trasformi in qualcosa di più importante.

Fe dice addio per sempre a Mauricio ne il Segreto

Puente Viejo sta per vivere uno dei momenti più tristi della sua storia. Fe deve lasciare il paese e sa che questa è l'unica soluzione per sfuggire alla furia di Faustino. Sa però anche che questo significa lasciare per sempre i suoi cari e dire addio all'amore della sua vita. Prima di partire esprime un ultimo desiderio: stringere a sé Mauricio. Sarà un addio struggente per la simpatica locandiera, che per salvarsi la vita ha dovuto fingere la sua morte e rinunciare ai suoi romantici sogni con il Godoy.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.