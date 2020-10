Il Segreto Anticipazioni 6 ottobre 2020: Francisca scopre che Isabel le sta mentendo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 6 ottobre 2020. Nell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Francisca scopre che Raimundo l'ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito senza più dare notizie di sé. Francisca comprende finalmente che Isabel le sta mentendo. Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo commilitone in cerca di aiuto. Mauricio, scopre del ritorno di Francisca a Puente Viejo e subito va farle visita a La Habana, ma Francisca non lo riceve.

Il Segreto Anticipazioni: Francisca scopre che Isabel ha mentito su Raimundo

Abbiamo visto l'Ulloa tornare in città in cerca della moglie, dopo che la donna aveva deciso di rompere e abbandonare Madrid. Isabel, a conoscenza dell'inaspettato e romantico rientro, ha però mentito a Francisca. Quando la Montenegro infatti, presa da malinconia e preoccupazione, le aveva chiesto notizie di Raimundo, Isabel le ha aveva risposto di un ritorno dell'Ulloa a Puente Viejo. Ma ora la verità è venuta fuori e la Montenegro ha scoperto del tradimento della sua alleata. Il sospetto che Isabel stia tramando contro di lei di fa dunque lecito...

Il Segreto Anticipazioni: Pablo scopre chi lo sta seguendo e si confida con Pablo

Pablo è stato accolto in famiglia, con una consapevolezza diversa rispetto al passato, ma con il medesimo affetto da parte di tutti. Purtroppo la difficile vicenda che l'ha visto coinvolto prima della grande rivelazione di Ignacio - il ragazzo aveva denunciato alcuni suoi commilitoni - non sembra ancora conclusa. In questo episodio vedremo infatti Pablo rivelare a Don Ignacio di essere stato seguito da un suo compagni d'armi in cerca di aiuto.

Francisca rifiuta di ricevere Mauricio, nella Puntata de Il Segreto in onda il 6 ottobre 2020

Mauricio ha scoperto che la sua Signora si è rifugiata a La Habana e ha deciso di andarla a trovare. l'Ex capomastro è felice ed emozionato di rivedere Francisca e non immagina quale cocente delusione lo attenda. Giunto infatti alla Villa, si troverà a fare i conti con un inaspettato rifiuto: Francisca deciderà di non riceverlo. Mauricio resterà sconvolto e ferito dalla scelta della Montenegro, ma cosa si nasconderà davvero dietro a questo incomprensibile No?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.