Il Segreto Anticipazioni 6 novembre 2020: Francisca e Isabel contro Eulalia!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto. Le Trame della Soap, in onda su Canale5, rivelano che nell'episodio del 6 novembre 2020, Isabel e Francisca si alleano contro Eulalia. La Montenegro è pronta a prendersi la sua vendetta contro la sua parente.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 6 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, nessuno può fregare Donna Francisca e Donna Isabel. Le due donne capiscono che dietro alle loro disgrazie c'è lo zampino di Donna Eulalia e sono pronte a vendicarsi della loro comune nemica. Intanto la madre di Pablo, Maria Jesus, viene accolta con molta freddezza a casa Solozobal mentre Adolfo cerca di riavvicinarsi a Marta

Anticipazioni Il Segreto: La madre di Pablo arriva alla Casona

Pablo è felicissimo. Tra poco tempo farà conoscere sua madre all'intera famiglia. Maria Jesus è arrivata da qualche giorno a Puente Viejo ma l'accoglienza che l'attende alla Casona non sarà certo delle migliori. La famiglia Solozobal, come era prevedibile, si presenta a lei in modo freddo e distaccato, facendole capire di essere un ospite decisamente poco gradito.

Francisca e Isabel giurano vendetta contro Eulalia in questa puntata de Il Segreto del 6 novembre 2020

Dopo che Iñigo ha indagato sul suo incidente, Isabel è convinta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Donna Francisca e intende indagare. Per questo si è infiltrata nel padiglione, nella speranza di trovare indizi che l'aiutassero a smascherare la sua nemica. Inaspettatamente però vi trova proprio la Montenegro, che la sta aspettando. La Dark Lady rivela a Isabel di non essere stata lei ad attentare alla sua vita e le due donne intuiscono di essere state vittime, entrambe, dei giochi di Eulalia Castro. Convinte a fare fronte comune, sono pronte a prendersi la loro vendetta contro la comune nemica.

Il Segreto Anticipazioni: Adolfo non vuole perdere Marta

Rosa è incinta e Don Ignacio ha costretto Adolfo a sposare sua figlia. Il ragazzo deve assumersi le sue responsabilità e subito ma il De Los Visos non riesce a togliersi dalla mente Marta, la unica e sola donna di cui è follemente innamorato. Il ragazzo tenterà di riconciliarsi con lei ma la primogenita Solozobal non intende dargli alcuna possibilità. Anche Tomas cercherà di riconciliarsi con colei che ama. Confessa dunque a Marcela di amarla ancora, ma la Molino lo gela dicendogli che tra loro è tutto finito.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.