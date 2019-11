Il Segreto Anticipazioni 6 novembre 2019: Maria Elena muore tra le braccia di Fernando

Anticipazioni TV

Lo scoppio di una bomba interrompe le nozze di Fernando e Maria Elena. La sposa muore tra le braccia del suo amato mentre Maria e Matias sono gravemente feriti.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 6 novembre 2019, le nozze di Fernando e Maria Elena finiscono in tragedia. Un attentanto toglie la vita alla sposa, che muore tra le braccia del Mesia. Matias e Maria sono gravemente feriti. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Maria Elena muore tra le braccia di Fernando nella puntata de Il Segreto del 6 novembre 2019

Le nozze di Fernando e Maria Elena finiscono nel sangue. La felicità degli sposi viene bruscamente interrotta da un esplosione. L'ordigno fatto preparare da Severo, per colpire Francisca, ha fatto il suo dovere e intorno ci sono solo polvere e detriti. Fernando stringe la sua sposa, consapevole di averla persa per sempre. Maria Elena muore tra le sue braccia, lasciandolo di nuovo solo e segnando per sempre il destino del Mesia. Francisca e Raimundo, incolumi, assistono a questa straziante scena ma devono correre in soccorso a Maria, a terra priva di sensi.

Maria e Matias gravemente feriti ne Il Segreto

L'attentato ha causato tanti feriti tra gli invitati alle nozze di sangue. Tra loro ci sono anche Matias e Maria. Il ragazzo è gravemente ferito all'occhio e rischia di perdere la vista mentre Maria è stesa a terra, sotto le macerie. La giovane non riprende conoscenza e Raimundo, insieme a Francisca, faticano a portarla in salvo. Il dottor Zabaleta non ha buone notizie per loro. Dopo una visita accurata, le condizioni della bella figlioccia della Montenegro sono critiche anche se la dignosi non è chiara. Per la Castañeda sta per iniziare un lungo e pericoloso calvario, mentre Fernando dovrà affrontare i fantasmi del passato.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.