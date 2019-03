Il Segreto Anticipazioni 6 marzo 2019: Isaac decide di non sposare Antolina

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 6 marzo 2019, Isaac prende un'importante decisione: non sposerà Antolina. Il Guerrero ha capito di non poter convolare a nozze con una donna che non ama e per cui mai proverà dei sentimenti d'amore. Intanto a Puente Viejo arriva Armando, il marito di Magdalena, ed è identico a Don Berengario. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Per Antolina sono momenti concitati. Elsa ha scoperto il suo complotto mentre Isaac ha preso una decisione importante, che potrebbe cambiare completamente la sua vita.

Isaac non sposerà Antolina in questa puntata de Il Segreto del 6 marzo 2019

Isaac ha riflettuto molto in questo periodo e alla fine ha preso una sofferta quanto necessaria decisione: non sposerà Antolina. Il ragazzo ha deciso di prendersi le responsabilità di padre, per il piccolo in arrivo e ha quindi chiesto alla biondissima di Puente Viejo di sposarlo. Isaac si è lasciato andare tra le braccia di Antolina una sola volta e proprio durante quell'incontro, i due hanno concepito un figlio. Le cose però sono cambiate da quando Elsa ha fatto ritorno ed è comparsa a Puente Viejo, viva. La Laguna ha inoltre scoperto la vera natura della sua ex domestica e ora il Guerrero è certo che non potrà mai amarla.

Armando arriva a Puente Viejo

Chiunque abbia sospettato di Don Berengario deve prontamente ricredersi. Il religioso non è il marito di Magdalena. A Puente Viejo infatti giunge il vero Armando. L'uomo è davvero identico a Berengario ed è per questo che, appena arrivata in paese, Magdalena ha scambiato il parroco per il suo scomparso consorte. Ma cosa succederà ora? La donna finalmente riabbraccerà il suo amato e lascerà Puente Viejo?

