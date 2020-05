Il Segreto Anticipazioni 6 maggio 2020: Rosa e Adolfo scoperti! Don Ignacio in preda all'ira

Anticipazioni TV

Rosa accetta l'invito a teatro di Adolfo ma viene scoperta. Don Ignacio è furioso si tratta di un vero e proprio tradimento.

Nelle anticipazioni de Il Segreto di domani – mercoledì 6 maggio 2020 – Don Ignacio è ancora in seria difficoltà. Non solo Ramon non ha nessuna intenzione di rivelargli l'esito dell'ispezione prima di comunicarlo ai membri del consiglio di famiglia, ma sua figlia Rosa ha cominciato a frequentare Adolfo de Los Visos. La ragazza, nonostante l'ammonimento di sua sorella, accetta l'invito a teatro del giovane ma purtroppo per lei... suo padre la scopre! Vediamo nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Ignacio con le spalle al muro in questa puntata de Il Segreto del 6 maggio 2020

Don Ignacio ha confessato tutta la verità sul suo passato alle figlie e questo in un momento di grande difficoltà per la sua fabbrica, in pericolo a causa della rivolta dei minatori e dell'ispezione di Ramon. Il cugino del Solozobal è stato mandato a supervisionare il suo lavoro e si è sin da subito dimostrato molto ostile nei suoi confronti, tanto da non volergli rivelare i risultati del suo sopralluogo, prima di averlo comunicato al consiglio di famiglia. Ignacio si ritrova con le spalle al muro e con un'Isabel sempre più pronta a remargli contro.

Il Segreto anticipazioni: Don Ignacio scopre la tresca tra Rosa e Adolfo

Per Don Ignacio le cose non sono finite qui. Scopre infatti un vero e proprio tradimento. Rosa accetta l'invito a teatro di Adolfo, nonostante sua sorella Marta le abbia consigliato di non mostrarsi in pubblico con il figlio di Isabel. La ragazza però non sente ragioni e incautamente passa la serata con il De Los Visos. Purtroppo però Don Ignacio la scopre e va su tutte le furie.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.