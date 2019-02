Il Segreto Anticipazioni 6 febbraio 2019: Fernando nasconde dei segreti

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 6 febbraio 2019, Fernando ha una strana conversazione con qualcuno al telefono... il Mesia nasconde qualcosa. Julieta continua a perseguire il suo obiettivo: scoprire chi ha ucciso Saul. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Fernando Mesia non è mai stato una persona limpida e il suo ritorno a Puente Viejo è coinciso con un episodio molto particolare: la scomparsa di Francisca. In paese nessuno si fida di lui; troppe ombre sul suo passato e troppi misteri nel suo presente.

Fernando nasconde qualcosa in questa puntata de Il Segreto del 6 febbraio 2019

Fernando ha molti segreti da nascondere. Il mistero più intricato è però sicuramente il motivo che l'ha spinto a tornare a Puente Viejo. Tristemente noto per il suo passato a Puente Viejo e per la sua malvagità di cui ha fatto maggiormente spese Maria Castañeda, dopo essere stato costretto a lasciare il paese, il terribile figlio di Olmo ha preso possesso della Casona, in assenza della sua legittima proprietaria, Francisca Montenegro. In un momento di solitudine all'interno della grande Villa, Fernando è al telefono. Dall'altra parte della cornetta c'è un misterioso interlocutore che il Mesia si affretta a rassicurare che il viaggio previsto avrà luogo. Che segreti nasconde?

Julieta pronta a tutto per trovare l'assassino di Saul

Julieta è pronta a tutto pur di trovare l'assassino di Saul. L'Uriarte ha accettato l'invito di Prudencio a trasferirsi alla Casona e si è subito messa alla ricerca di informazioni utili a raggiungere il suo scopo. Dopo essere stata convinta che fosse stato Fernando a uccidere il suo amato, ha iniziato a sospettare che dietro a questa vicenda ci sia lo zampino di suo marito. Le dichiarazioni di Prudencio e i suoi racconti sono infatti contraddittori e pur di scoprire la verità, l'Uriarte ha sedotto il più giovane degli Ortega e ha finito per andare a letto anche con lo stesso Fernando...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 4 al 10 febbraio 2019