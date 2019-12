Il Segreto Anticipazioni 6 dicembre 2019: Mauricio si sacrifica per Francisca

Anticipazioni TV

Mauricio salva la vita a Francisca prendendo su di sé il proiettile a lei destinato.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 6 dicembre 2019 – Francisca cade vittima dell'agguato di Carmelo, che appostato nella boscaglia, attende la sua vittima per spararle. Mauricio però riesce a evitare che la Dark Lady venga colpita, sacrificando la sua vita per lei. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Francisca cade nell'agguato di Carmelo in questa puntata de Il Segreto del 6 dicembre 2019

Francisca ha sottovalutato il suo nemico e offuscata dalla sua sete di vendetta nei confronti di Severo Santacruz si è macchiata di un terribile omicidio. Carmelo non può lasciare impunita la Montenegro, non proprio ora che ha toccato il suo affetto più caro: sua moglie Adela. Così ha organizzato un piano per cogliere di sorpresa la Dark Lady, in un momento di debolezza. Il Leal si apposta nella boscaglia attendendo la macchina di Francisca e ostacolato il suo passaggio, sbuca all'improvviso davanti a lei sparando un colpo.

Il Segreto: Mauricio salva la vita a Francisca

Carmelo spara a Francisca, deciso a ucciderla. Ma il Leal non ha considerato un particolare molto importante: la presenza di Mauricio. Il Godoy, lesto, si frappone tra la sua “padrona” e il proiettile mettendo in pericolo la sua stessa vita pur di salvare quella della Montenegro. Un gesto eroico forse anche per farsi perdonare la sua insubordinazione e il suo rifiuto a sabotare la macchina dei Santacruz. La Dark Lady vedendo il suo fedelissimo a terra, in una pozza di sangue, perderà il suo proverbiale flemma e Raimundo dovrà prendere in mano la situazione.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.