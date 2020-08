Il Segreto Anticipazioni 6 Agosto 2020: Soledad prende del veleno!

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 6 agosto 2020 rivelano che Soledad, fallito il suo piano di fuga, assumerà del potente veleno!

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 6 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Tristan e Pepa corrono al Salto dell'Angelo dove trovano Angustias e il piccolo Martin. Per fortuna la coppia riesce ad evitare il peggio. Nel frattempo la situazione economica degli abitanti di Puente Viejo è sempre più grave, i costi salgono e la popolazione è in crisi. Soledad finge un malore per poter essere trasportata in ospedale e fuggire, ma Francisca non le crede e vieta il trasferimento. La ragazza allora, compie un gesto estremo...

Pepa e Tristan salvano Martin, nella Puntata de Il Segreto del 6 agosto 2020

Angustias, in pensiero dopo l’incontro di Tristan con il medico, conduce Martín al Salto dell’Angelo, un pericoloso burrone in una zona fuori mano. La folle iniziativa della donna non fa che confermare le rivelazioni di Pepa. Il Castro è disperato, sua moglie è mentalmente instabile e potrebbe fare del male al bambino quindi chiede l'aiuto della levatrice. I due corrono al burrone per fermare Angustias e fortunatamente riescono a convincerla a non fare sciocchezze...

Il Segreto: Puente Viejo rischia il collasso economico, di chi è la colpa?

Intanto, in paese le persone sono vicine al collasso economico, a causa dei prezzi troppo alti dei beni di primo consumo. Don Anselmo e Raimundo si domandano a chi possa giovare questa situazione e Don Anselmo comprende che dietro ci sono i Mirañar. Raimundo va allora da Hipolito per scoprire se Pedro c’entra qualcosa con tutta la faccenda.

Il Segreto: Soledad assume del veleno!

Alberto, il medico, riceve una lettera contenente informazioni su Pepa, ma quando lui le chiede di leggerla, lei ammette di non esserne capace. Nel frattempo, Soledad si da malata, ma è solo una farsa. Mercedes però insospettisce e informa Francisca, la quale scopre il piano della figlia e ne impedisce il trasferimento in ospedale. Soledad allora, prende del veleno…

