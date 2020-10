Il Segreto Anticipazioni 5 ottobre 2020: una gravidanza indesiderata per Marcela!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 5 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo Marcela, disperata per una gravidanza indesiderata, si confida con Mauricio...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 5 ottobre 2020. Nell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Marcela confida a Mauricio di essere incinta. Mauricio si congratula con lei, ma la ragazza sembra disperata. Nel frattempo Carolina dice a Pablo di considerarla sua sorella.

Il Segreto Anticipazioni: Marcella ha scoperto di aspettare un bambino

Marcela De Molino ha scoperto di essere rimasta incinta. La giovane è molto confusa, perché teme che il padre del suo bambino possa non essere il marito Matias. La ragazza ha infatti solo di recente chiuso la relazione con Tomas. La notizia la lascerà tanto sconcertata da decidere di tenerla per sé, ma l'insistenza del preoccupato Mauricio, non le lascerà scampo: alla fine Marcela finirà per confidarsi con il Godoy, rivelandogli di aspettare un bambino.

Marcella, in crisi per l'inaspettata gravidanza, si confida con Mauricio. Nella Puntata de Il Segreto del 5 ottobre 2020

Mauricio, sarà pronto a complimentarsi con Marcela, ma la ragazza non sembrerà affatto condividere l'emozione dell'amico Sindaco, anzi, continuerà a sentirsi logorata da questo dramma interiore, incerta sulla paternità ma anche sui suoi reali sentimenti per il marito e per Tomas. Anticipazioni rivelano che questa ansia, finirà per allontanare la Molino da Matias e a spingerla a provare una insana gelosia per Tomas, sempre più vicino ad Alicia.

Il Segreto Anticipazioni: Carolina è costretta a prendere le distanze da Pablo

Carolina e Pablo hanno scoperto di essere fratello e sorella, una notizia che li ha seriamente sconvolti. Purtroppo ai due non resta altra possibilità che chiudere la relazione che li lega, coscienti che altrimenti rischierebbero di portare avanti un rapporto incestuoso. E' per questo che la Solozabal, seppur addolorata, sarà costretta a prendere le distanze da suo fratello ricordandogli del loro legame di sangue.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 5 al 9 ottobre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.