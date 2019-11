Il Segreto Anticipazioni 5 novembre 2019: Fernando sposa Maria Elena ma le nozze finiscono nel sangue

Anticipazioni TV

Fernando e Maria Elena sono finalmente marito e moglie ma il banchetto di nozze viene interrotta da una tragedia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 5 novembre 2019, è il giorno delle nozze di Maria Elena e Fernando e Raiumndo accompagna la sposa all'altare mentre Maria fa da testimone al Mesia. La festa procede con allegria ma una tragedia rompe l'idillio amoroso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Raimundo accompagna all'altare Maria Elena nella puntata de Il Segreto del 5 novembre 2019

Il giorno delle nozze di Fernando e Matia Elena è finalmente arrivato. Gli sposi stanno per raggiungere l'altare e Maria Elena chiede a Raimundo di accompagnarla. L'Ulloa accetta con piacere; la ragazza, superate le diffidenze iniziali, è entrata a far parte della famiglia e anche Francisca sembra averla accettata alla Casona. Fernando in effetti sembra davvero cambiato, grazie all'amore della sua fidanzata e pare aver archiviato il suo morboso attaccamento a Maria. Anzi, chiede alla Casteñeda di farle da testimone.

Le nozze di Maria Elena e Fernando ne Il Segreto

La cerimonia di nozze si svolge rapidamente e senza nessun intoppo. Gli sposi sono raggianti e si sorridono l'un l'altro con amore. Ufficialmente marito e moglie, il Mesia e la Casado de Brey accompagnano gli invitati al banchetto. La grande festa coinvolge tutti i presenti; persino Francisca e Raimundo si godono il momento, felici di aver finalmente messo a tacere il pericolo Fernando Mesia. Ma purtroppo una tragedia sta per abbattersi in questo giorno tanto atteso: un attentato orchestrato magistralmente da Severo Santacruz.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 4 al 10 novembre 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.