Il Segreto Anticipazioni 5 maggio 2020: Tomas e Adolfo terrorizzati. Cosa ha in mente Isabel?

Tomas, Adolfo e Inigo temono il peggio. Sono infatti convinti che Isabel abbia un piano diabolico.

Nelle anticipazioni de Il Segreto di domani – martedì 5 maggio 2020 – l'astio tra Isabel e Don Ignacio continua. La De Los Visos non accetta di trattare con i minatori e anzi confida a Francisca quali problemi ci sono nella miniera. Adolfo, Inigo e Tomas pensano al peggio mentre Matias convoca una riunione degli operai ma non intende ancora rivelare i nomi dei licenziati. Vediamo insieme cosa rivela la trama della puntata in onda alle 16.40 su Canale5.

Isabel rifiuta di aiutare i minatori in questa puntata de Il Segreto del 5 maggio 2020

Don Ignacio ha messo da parte il rancore ed è corso a chiedere aiuto a Isabel. I minatori sono in rivolta e vogliono che al più presto la miniera venga messa in sicurezza. Ma la signora de L'Habana è sorda alle richieste dei suoi lavoratori e non intende scendere a patti con loro. Ha anzi provveduto a licenziarne qualcuno, in modo da dare una lezione. Francisca è stata subdolamente messa al corrente di quello che sta succedendo mentre Tomas, Adolfo e Inigo temono il peggio. I tre non hanno ancora capito quali siano le reali intenzioni di Isabel ma sono certi che la donna stia tramando qualcosa.

Il Segreto anticipazioni: Matias a capo dei rivoltosi

Mentre Isabel continua con il suo piano per sedare la rivolta, con la forza, Matias ha preso le redini del comando e continua a guidare i lavoratori. Organizza così un nuovo incontro per parlare con gli operai ma decide di non rivelare a nessuno di loro dei licenziamenti della De Los Visos, almeno per ora. Intanto Pablo lascia Puente Viejo per il servizio militare mentre Onesimo torna in paese, per la gioia della sua famiglia.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.