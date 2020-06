Anticipazioni TV

Riassunto Il Segreto Puntata in onda Domani venerdì 5 giugno 2020 su Canale 5. Ecco Cosa Succede, Anticipazioni e Trame episodio della Soap.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 5 giugno 2020 – Encarnacion è furiosa contro Dolores, che ha messo in giro le voci su sua figlia Alicia. La cuoca mette in guardia la locandiera e le intima di smettere di parlare della ragazza e della sua relazione con Matias. Don Ignacio sembra cambiare idea sul suo trasferimento a Bilbao e ne parla con Jesus Urrutia, il suo braccio destro. Ignacio comunica al suo fedelissimo di non voler lasciare Puente Viejo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Encarnacion minaccia Dolores nelle Anticipazioni Il Segreto del 5 giungo 2020

Le voci sul conto di Alicia e Matias hanno ormai fatto il giro di Puente Viejo e persino Marcela – colpevole anche lei di una relazione extraconiugale – ne è rimasta sconvolta. La Del Molino ha affrontato la sua rivale, intimandole di stare lontana da lei e per la rivoluzionaria le cose si stanno mettendo piuttosto male. Encarnacion, furiosa per i pettegolezzi che circolano su sua figlia, minaccia Dolores di smetterla di parlare di lei. La locandiera, da vera pettegola qual è sempre stata, non ha certo perso l'occasione di parlare della storia d'amore tra Matias e la giovane Alicia ma non ha fatto i conti con la signora Urrutia.

Anticipazioni Il Segreto: Matias si allontana da Alicia

Tra Matias e Marcela sembra esserci un riavvicinamento. I coniugi Castañeda, per amore della loro bambina, hanno deciso di darsi una seconda chance. Marcela ha così lasciato il marchesino De Los Visos mentre Matias si è allontanato da Alicia, senza però darle spiegazioni. La ragazza si è trovata da un momento all'altro spiazzata e non capisce come mai il giovane la stia evitando. Tomas invece ha confidato a suo fratello Adolfo di essere rimasto molto deluso della decisione della sua ex compagna.

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio non vuole lasciare Puente Viejo

Don Ignacio ha comunicato alle figlie che presto dovranno tornare a Bilbao. Ramon è arrivato a Puente Viejo per prendere in gestione la fabbrica dei Solozobal mentre il suo lontano cugino tornerà a casa per occuparsi di altri affari più importanti. Ignacio comincia però a dubitare di avere fatto la scelta giusta e confida a Jesus Urrutia la sua inquietudine: non vuole più lasciare il paese. Isabel e Francisca perderebbero così l'opportunità di mettere le mani sulla Casona, messa in vendita dopo la partenza dei suoi attuali padroni. Questa notizia manderà su tutte le furie la Montenegro e scatenerà la cattivissima Marchesa De Los Visos.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'1 al 6 giugno 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.