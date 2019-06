Il Segreto Anticipazioni 5 giugno 2019: Camelo consegna a Saul una pistola. L'Ortega sarà costretto a usarla?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 5 giugno 2019, Carmelo consegna a Saul una pistola, raccomandando al ragazzo di proteggere Severo e la sua famiglia. Il sindaco teme infatti che i Molero vogliano vendicarsi dell'affronto subito dal Santacruz. Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Carmelo consegna un arma a Saul in questa puntata de Il Segreto del 5 giugno 2019

Severo ha rifiutato la proposta dei Molero di comprare Las Lagunas. Saul rivela con preoccupazione a Carmelo dell'intenzione del Santacruz di iniziare subito i lavori per la bonifica. Il sindaco è certo che i terribili minatori, prima o poi, cercheranno di vendicarsi dell'affornto subito e chiede all'Ortega di vegliare sul loro comune amico e sulla sua famiglia. Per farlo, gli consegna una pistola e gli raccomanda di stare all'erta. Saul accetterà di tenere l'arma con sé ma soprattutto sarà costretto a usarla?

Isaac scopre la verità su Elsa

Isaac ha scoperto la verità su Elsa! Antolina non ha mentito e la Laguna è stata davvero ricoverata in una clinica psichiatrica. Il Guerrero è riuscito, con un escamotage, a chiamare il sanatorio e purtroppo ha appreso con dolore che la sua ex compagna gli ha nascosto da sempre un terribile segreto. Il loro rapporto, già compromesso a causa di Antolina, subirà ulteriori scossoni o Elsa convincerà il carpentiere della sua buona fede. Ma soprattutto perché la giovane Laguna è stata rinchiusa in manicomio? Cosa le è successo?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.40.