Il Segreto Anticipazioni 5 febbraio 2020: chi è davvero l'inquietante Dori Vilches?

Maria è più determinata che mai: vuole tornare a camminare, e vuole scoprire la verità sulla sua misteriosa infermiera...

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani - mercoledì 5 febbraio 2020 - Maria chiede a Dori Vilches di praticarle l'agopuntura, ed approfitta dell'assenza di Fernando per iniziare la terapia. L'infermiera, ignara delle indagini che la Castañeda sta svolgendo su di lei, asseconda la richiesta. Intanto, Brunilda ed Onesimo sembrano sempre più in sintonia.

Scopriamo insieme che cosa accadrà nell'episodio che andrà in onda domani alle 16.10 su Canale 5.

Maria è spaventata nella puntata de Il Segreto del 5 febbraio 2020

Maria è più determinata che mai: desidera tornare a camminare, e sa che può farcela. Quotidianamente, mette tutto il suo impegno nelle sedute di fisioterapia, nonostante esse siano particolarmente dure, e nonostante Fernando non voglia che lei trascorra tanto tempo con l'infermiera che lui stesso le ha trovato. D'altra parte, la giovane donna ha molti interrogativi irrisolti su Dori, e non soltanto per lo strano atteggiamento del Mesia: durante una seduta, l'infermiera è caduta in una sorta di trance, ed ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse, facendo riferimento ad un incendio e a due bambini. Chi è davvero Dori Vilches?

Il Segreto: Maria ed Irene indagano su Dori Viches

Maria, insieme ad Irene, ha così iniziato ad indagare sulla Vilches, nella speranza di vederci più chiaro. Infatti, l'unico che potrebbe rispondere alle sue domande è Fernando, il quale, però, non ha alcuna intenzione di soddisfare la curiosità della giovane, anzi. Così, approfittando dell'assenza del Mesia, la Castañeda - per trascorrerci più tempo insieme - chiede a Dori di praticarle l'agopuntura. Quest'ultima, ignara delle intenzioni della sua paziente, accetta. Nel frattempo, a Puente Viejo c'è chi, invece, è più felice che mai: stiamo parlando di Brunilda ed Onesimo. La loro relazione sembra procedere per il meglio!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.