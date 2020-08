Il Segreto Anticipazioni 5 Agosto 2020: Angustias minaccia di uccidere Martin!

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 5 agosto 2020 rivelano che la folle Angustias rapirà Martin e lo condurrà al pericoloso Salto dell’Angelo. Tristan teme voglia uccidere il bambino...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 5 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Soledad, aiutata da Pepa, è decisa a portare a termine il suo piano pronta anche a rischiare la vita pur di fuggire da Donna Francisca e ritrovare il suo amore Juan. Angustias, in pensiero dopo l’incontro di Tristan con il medico, conduce Martín al Salto dell’Angelo, un pericoloso burrone in una zona fuori mano. Ottime notizie per la famiglia di Don Raimundo: si occuperanno loro di rifocillare gli uomini della guardia del principe.

Il Segreto: Soledad vuole fuggire di casa

Pepa è ormai diventata una preziosa amica e consigliera per Soledad, è stata infatti la Levatrice a spingerla a combattere per il proprio amore, ed è ancora a lei che la figlia di Francisca chiede aiuto per liberarsi dalla crudele giogo di sua madre. La Montenegro ha fatto pestare a sangue il povero Juan riducendolo in fin di vita, poi ha bandito l'intera famiglia Castaneda dalla villa. Soledad, distrutta dal dolore e furiosa con la madre, rivela a Pepa di essere in procinto di fuggire per raggiungere il suo amato di cui non ha notizie da giorni. La ragazza non cerca solo consiglio, ma anche il sostegno della sua nuova amica...

Tristan chiede la consulenza del nuovo medico, Alberto

Pepa ha rivelato a Tristan che Martin non è figlio suo e di Angustias, purtroppo lui non ha dato credito alle parole della Levatrice, la quale, ha insistito affinché il Castro consultasse i documenti dell'ospedale psichiatrico. Ma purtroppo le carte sono scomparse insieme al suo custode, Don Julian. Tristan, seppur incredulo, vuole scacciare ogni dubbio e sincerarsi che quanto raccontato da Pepa non sia vero. E' per questo che decide di consultare il nuovo medico, Alberto.

Angustias rapisce Martin e lo porta al pericoloso Salto dell'Angelo, nella puntata de Il Segreto del 5 agosto 2020

Angustias, in pensiero dopo l’incontro di Tristan con il medico, conduce Martín al Salto dell’Angelo, un pericoloso burrone in una zona fuori mano. La folle iniziativa della donna non fa che confermare le rivelazioni di Pepa. Il Castro è disperato, sua moglie è mentalmente instabile e potrebbe fare del male al bambino...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.