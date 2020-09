Il Segreto Anticipazioni 4 settembre 2020: Onesimo mette in scena la sua Morte!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 4 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, vedremo Onesimo decidere di mettere in scena il suo funerale per sfuggire al pericoloso sicari di Hitler, Gunther Bayer.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.40 su Canale5, strong>Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther e così decide di mettere in scena una grande e convincente farsa: la sua morte! Marta informa sua sorella di aver chiesto ad Adolfo di occuparsi di lei, ma Rosa non sembra apprezzare: con aria di sfida dice alla sorelle di non preoccuparsi, tanto Adolfo ha occhi solo per lei. Marta tiene per se la verità e cerca di andare avanti gettandosi completamente nel lavoro e i suoi sforzi vengono apprezzati: Ignacio e Urrutia sono sorpresi dalla bravura di Marta...

Il Segreto: Onesimo minacciato da un pericoloso sicario

Abbiamo visto Onesimo rientrare da un viaggio in Germania con un pericoloso sicario al seguito. Lasciata Puente Viejo per correre dietro ad uno dei suoi progetti strampalati, è finito infatti in Alemagna dove ha finito per mettersi nei guai. In seri guai. Onesimo ha confessato ai suoi parenti di aver tentato una truffa, ignaro che le sue vittime fossero pericolosi amici di Hitler.

Onesimo decide di mettere in scena la sua Morte! Nella puntata de Il Segreto del 4 settembre 2020

I Nazisti sono gente che non perdona e lo zotico spagnolo non ha alcuna altra via di fuga che fingersi morto per scampare alla sua pena. La famiglia Miranar, aiutata dagli amici di Puente Viejo, si adopererà dunque per mettere in scena il funerale di Onésimo. La farsa avrà inizio quando Gunther Bayer, uomo fidato di Hitler, arriverà in città scortato da militari per catturare il giovane.

Il Segreto: Marta sfortunata in amore, ma vincente sul lavoro!

La festa di fidanzamento è stata un grande successo almeno agli occhi degli invitati. Non si può dire lo stesso per Rosa e Marta, di nuovo l'una contro l'altra per via di Adolfo. Marta cerca di dimenticare il ragazzo e ha chiesto al padre di lavorare nella loro fabbrica, per distrarsi. Ma la faida tra le due sorelle è ancora aperta e lo dimostra i disprezzo con cui Rosa tratterà Marta, quando la poverina la rassicurerà di aver raccomandato la sua cura e il suo bene al futuro marito. Rosa infatti, taglierà corto dicendo di aver già conquistato il totale interesse di Adolfo. A Marta non resterà che tornare al suo lavoro. Per fortuna il suo impegno verrà presto riconosciuto e premiato: Ignacio e Urrutia la elogeranno per aver risolto una complicato problema in Fabbrica.

