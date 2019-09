Il Segreto Anticipazioni 4 settembre 2019: Maria e Roberto progettano la fuga

Anticipazioni TV

Francisca e Fernando pensano di essere riusciti a comprare Roberto, in realtà il Sanchez è d'accordo con Maria e progettano la fuga.

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 4 settembre 2019 vedremo che Maria, informata dal Sanchez del ricatto subito, quindi, finalmente consapevole delle intenzioni della Madrina e dell'ex marito, decide di allontanarsi da loro fuggendo con Roberto a Cuba. Carmelo, nel frattempo, convoca la moglie e gli amici, vuole informarli di essere pronto a confessare tutta la verità sull'omicidio dei Molero. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire alle 15.40.

Maria e Roberto progettano la fuga, nella puntata de Il Segreto del 4 settembre 2019

L'accordo segreto tra Maria e Roberto conferma il totale fallimento del piano del Mesia, di riconquistare la Castaneda. Altrettanto si può dire del progetto di Francisca, la Madrina era convinta di essere riuscita a persuadere la figlioccia a restare per sempre a Puente Viejo accanto alla sua famiglia, soprattutto dopo l'abbandono di Gonzalo. I due perfidi complici non hanno valutato la possibilità di un uomo non corruttibile, pensavano che il denaro avrebbe convinto chiunque, compreso Roberto. Purtroppo non è stato così, anzi, il Sanchez si è dimostrato un nemico molto scaltro, dopo essersi messo d'accordo con la Castaneda, ha finto di accettare l'offerta beffando i due vili ricattatori. E' stata Maria, ormai disgustata dal comportamento dei suoi cari, a proporre a Roberto una fuga segreta a Cuba...

Il Segreto: Carmelo vuole confessare

Nel frattempo un altro membro del trio omicida che ha eliminato i Molero inizierà a vacillare, questa volta non si tratterà però di Don Berengario, il prete, seppur tormentato, sta mantenendo fede al patto stretto con Carmelo e Julieta. L'anello debole, inaspettatamente, si rivelerà il Leal. Il Sindaco infatti ha fatto una scelta, certo di non poter ancora controllare per molto il sacerdote, deciderà di confessare l'accaduto. E' per questo che convocherà moglie e amici per informarli di quello che sta per fare e delle possibili conseguenze.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 2 al 6 settembre 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.