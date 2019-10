Il Segreto Anticipazioni 4 ottobre 2019: Saul mette a rischio la sua vita, scopriamo come...

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 4 ottobre 2019, Saul vuole prendersi la colpa dell'omicidio dei Molero e fuggire così insieme a Julieta. Francisca avvelena Roberto con della cioccolata e lo costringe a scrivere una lettera d'addio a Maria, se vuole avere l'antidoto. Il Sanchez muore sotto gli occhi soddisfatti della Montenegro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

La decisione rischiosa di Saul in questa puntata de Il Segreto

Saul ha scoperto la dolorosa verità che ha trascinato Julieta nel baratro. Deciso a lasciare Puente Viejo e salvare Carmelo e Don Berengario, assumendosi la colpa dell'omicidio dei Molero. Ottiene così un colloquio privato con il Sergente Cifuentes e gli rivela di sapere chi ha ucciso Eustaquio e Lamberto. Il ragazzo gli chiede però ancora del tempo prima di rivelargli tutto ma gli assicura di avere le prove per risolvere il delitto. Carmelo e Don Berengario, convinti da Adela ad accettare l'aiuto di Saul, ringraziano il loro amico e gli promettono di aiutarlo nella sua fuga dal paese.

Francisca uccide Roberto ne Il Segreto

Mauricio ha rivelato a Francisca che Roberto ha progettato la sua fuga da Puente Viejo, insieme a Maria e ai bambini. La Montenegro non può però permettere che qualcuno si metta tra lei e la sua figlioccia e decide di liberarsi una volta per tutte del suo nemico. Così convince Roberto a prendere con lei una cioccolata calda e quando il ragazzo comincia a sentirsi male, lo informa di averlo avvelenato e che sta per morire. Per salvarsi dovrà scrivere una lettera di addio a Maria e sparire dalle loro vite. Il Sanchez cadrà nella trappola della matrona e dopo aver scritto il messaggio all'inconsapevole Castañeda si accascerà a terra...morto!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10