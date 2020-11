Il Segreto Anticipazioni 4 novembre 2020: Che è successo a Raimundo? Matias è in pena per lui...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni per la Puntata de Il Segreto del 4 novembre 2020. Nell'Episodio della Soap di Canale5, Matias è in pena per Raimundo, di cui si sono perse completamente le tracce.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 4 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Matias e Marcela sono finalmente riusciti a recuperare il loro rapporto e a dimenticare il passato. Il Castañeda non riesce però a togliersi dalla testa la sua preoccupazione per Raimundo, che non dà segni di vita da troppo tempo. Intanto i Mirañar tentano di far tornare la memoria a Tiburcio mentre Pablo organizza una merenda alla Casona per presentare sua madre alla famiglia mentre Isabel, decisa a indagare su Francisca, entra di nascosto nel padiglione per investigare ma vi trova la Montenegro ad aspettarla.

Che è successo a Raimundo? Matias è in pena per lui in questa puntata de Il Segreto del 4 novembre 2020

Dopo aver rischiato di mandare completamente a monte il loro matrimonio e dopo i loro reciproci tradimenti – con Tomas e Alicia – Matias e Marcela sono riusciti a recuperare il loro rapporto. I due coniugi, complice l'amore che entrambi provano per la loro piccola Camelia, hanno finalmente deciso di mettere da parte i rancori del passato e ricominciare da capo. Ma un'ombra rischia di non permettere loro di godersi appieno questo momento. Matias è infatti molto preoccupato per suo nonno Raimundo, scomparso ormai da troppo tempo e che non dà segni di vita. Nessuno purtroppo è a conoscenza del fatto che l'Ulloa sia stato rapito e che, dopo essere riuscito a liberarsi, sia in fuga seguito da alcuni cani da guardia. Che ne sarà di lui?

Anticipazioni Il Segreto: Pablo pronto a presentare sua madre

A casa Solozobal i guai non vengono mai solo. Dopo che Don Ignacio ha costretto Adolfo a sposare Rosa, incinta del De Los Visos, tutta la famiglia si appresta a conoscere Maria Jesus, la madre di Pablo. Il ragazzo ha appena avvertito il padre di essere riuscito a trovarla e di averla portata a Puente Viejo, in attesa di farle conoscere tutta la famiglia. Il ragazzo organizza così una merenda alla Casona per riunire finalmente quel pezzo mancante della sua vita. Intanto i Mirañar tentano di far tornare la memoria a Tiburcio.

Il Segreto Anticipazioni: Isabel e Donna Francisca alleate

Mauricio si è messo nei guai. Dopo l'aggressione a Don Filiberto, tutti hanno puntato il dito contro il sindaco. L'inimicizia tra il sacerdote e il Godoy ha fatto il giro del paese e tra loro sembra ancora esserci una vera e propria guerra. Tutto questo preoccupa il Capitano Huertas che torna a mettere in guardia il sindaco. Intanto Donna Isabel, dopo che Iñigo ha indagato sul suo incidente, è sicura che Francisca trami contro di lei. La marchesa entra di nascosto nel padiglione per investigare ma inaspettatamente vi trova la Montenegro, che la sta aspettando. Le Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che tra le due donne comincerà un'alleanza contro una nemica comune: Eulalia.

