Il Segreto Anticipazioni 4 marzo 2020: Lola mette nei guai Prudencio

Lola rifiuta di comprare il terreno di Ana mentre Pablo Armero torna a tormentare Prudencio.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 4 marzo 2020 – Lola rifiuta di acquistare il terreno della sua vecchia fattoria mentre Pablo Armeno torna a minacciare Prudencio, stavolta senza l'aiuto di Francisca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Lola non accetta di comprare il terreno di Ana in questa puntata de Il Segreo del 4 marzo 2020

Lola ha ricevuto una proposta davvero ambigua. Sua sorella Ana le ha suggerito di acquistare il terreno della loro vecchia fattoria, decisa a non accettare l'indennizzo di Garcia Morales. La Mendaña non si fida però delle intenzioni della ragazza, almeno non dopo che ha sposato il suo ex fidanzato. Decide quindi di non assecondarla e di non dare retta neanche a Prudencio, che le ha suggerito di accettare l'acquisto – con l'intento di far fruttare la proprietà se Puente Viejo si salvasse dall'inondazione.

Il Segreto: Pablo Armero minaccia Prudencio

Per Prudencio sono tornati i guai. Non solo Francisca ha tentato di farlo separare da Lola, vendicandosi del tradimento della ragazza ma ha anche scatenato contro di lui Pablo Armero. L'usuraio, anche senza lo stimolo della Montenegro, torna a fare fastidio al ragazzo. Rivuole i suoi soldi e subito, non ha più intenzione di aspettare. Il bell'Ortega si trova così con le spalle al muro ma per non far preoccupare la sua adorata Lola, decide di non rivelare ancora nulla e di continuare con i preparativi del loro matrimonio.

