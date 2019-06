Il Segreto Anticipazioni 4 giugno 2019: Isaac scopre il segreto di Elsa

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 4 giugno 2019, Isaac non crede alle parole di Antolina e cerca la conferma che Elsa sia stata davvero ricoverata in una clinica psichiatrica. Riesce così a usare il telefono dell’emporio e a fare una scoperta…sconcertante. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell’episodio in onda domani alle 16.40 su Canale 5.

Isaac sconvolto dalla verità su Elsa nella puntata de Il Segreto del 4 giugno 2019

Antolina le sta provando tutte per annientare la sua rivale e metterla in cattiva luce con i suoi amici. La ragazza ha capito di non avere l’appoggio di nessuno e che tutti – nonostante il furto alla locanda – parteggiano per la Laguna, soprattutto Consuelo che è corsa in aiuto della giovane, ospite malata di casa Guerrero. Decisa a disfarsi di lei e a farla credere pazza, ha raccontato che la sua ex padroncina è stata ricoverata in manicomio. Isaac non crede alle parole di sua moglie e sconvolto cerca di scoprire la verità.

Isaac non si dà pace e indaga su Elsa

La verità a volte fa veramente male e Isaac non può credere che Elsa gli abbia nascosto un simile segreto. Se le parole di Antolina fossero vere allora la Laguna non è solo pazza ma anche bugiarda e per il Guerrero è un colpo troppo duro. Riesce così con un escamotage a usare il telefono dell’emporio per fare una chiamata e scoprire così – una volta per tutte – se Elsa è stata davvero stata ricoverata in una clinica psichiatrica. La risposta non gli piacerà per nulla e… metterà a rischio per sempre il loro rapporto?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 3 all'8 giugno 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 16.40.