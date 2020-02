Il Segreto Anticipazioni 4 febbraio 2020: Prudencio pianifica un attacco contro Francisca

Anticipazioni TV

Prudencio, pronto a liberare Lola dal giogo di Francisca, pianifica un attacco contro la Montenegro.

Nelle puntate de Il Segreto di martedì 4 febbraio 2020 vedremo che Prudencio, per liberare Lola dal ricatto di Francisca, chiederà aiuto a Matias e Marcela coinvolgendoli in un piano al limite della legalità. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Il Segreto: Lola lascia Prudencio!

Lola e Prudencio, prima di ritrovare l'armonia, hanno dovuto faticare molto, rivelarsi segreti ed affrontare pericolosi nemici. Ma dopo tanto "peregrinare" la situazione sembra finalmente risolta, eppure Lola continua a temere l'ira di Francisca. E' proprio l'incombente pericolo di ritorsioni a convincere la Mendana ad allontanarsi da Prudencio e a rinunciare a malincuore alla sua storia con l'Ortega. Ma qual è la reazione di Prudencio, accetterà in silenzio la decisione di Lola o combatterà per riconquistarla? Ad avvantaggiare il giovane è una spinosa questione che in questo momento tiene occupata Francisca: la Signora, in pena per Maria, si sta preparando ad affrontare un nemico molto più minaccioso di lui, Fernando.

Prudencio pianifica un attacco contro Francisca, nella puntata de Il Segreto del 4 febbraio 2020

Nell'episodio in onda vedremo che Prudencio, assolutamente certo che a causare l'allontanamento di Lola sia stata ancora una volta la Montenegro, pianificherà un attacco contro la sua ex Protettrice. Aiutato da Marcela e Matias elaborerà uno stratagemma ai limiti del legale per liberare Lola dal gioco di Francisca una volta per tutte. Se l'Ortega dovesse riuscire a sfruttare bene il suo vantaggio, per la Signora si prospetterebbe finalmente una sconfitta, purtroppo anticipazioni provenienti dalla Spagna non confortano i fan, pare infatti che ancora una volta Prudencio dovrà fare un passo indietro...

