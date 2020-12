Il Segreto Anticipazioni 4 dicembre 2020: Rosa tende una trappola a Marta... riuscirà a cavarsela?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Rosa, sospettando che Marta, pur avendo sposato Ramon, sia ancora interessata ad Adolfo, organizza un incontro per metterla alla prova.

Il Segreto Anticipazioni: Marta ha sposato Ramon!

I preparativi del matrimonio di Rosa e Adolfo sono andati avanti - nonostante la ragazza abbia mostrato chiari segni di squilibrio - e la data delle nozze si avvicina. Per Marta è dunque tempo di dimenticare e di rifarsi una nuova vita. Chi meglio di Ramon Solozabal, lontano cugino di Ignacio, con cui, dopo una pressante corte, Marta ha anche scambiato un bacio, può consolare la giovane e aiutarla a liberarsi del ricordo di Adolfo? Marta accoglierà infatti Ramon nella sua vita e prenderà l'estrema decisione di sposarlo. Solo con la fede al dito potrà finalmente fare ritorno a casa...

Il Segreto Anticipazioni: Rosa dubita di Marta

Marta si è sposata. Dopo un breve periodo di assenza da Puente Viejo, la più grande delle sorelle Solozobal ha fatto ritorno dalla famiglia, per prendere parte alle nozze di sua sorella. La ragazza si è ripresentata da suo padre insieme a suo marito, lasciando completamente senza parole Don Ignacio e pure Rosa. Ma se il Solozobal si è presto abituato all'idea che sua figlia abbia messo la testa a posto e abbia dimenticato Adolfo, Rosa non ne è per nulla convinta. La ragazza continua a sospettare che sua sorella, nonostante le nozze, sia ancora innamorata del De Los Visos.

Rosa mette alla prova Marta. Riuscirà a superarla? Nella Puntata de Il Segreto del 4 dicembre 2020

Rosa, diffidente nonostante la sorella porti ormai una fede al dito, deciderà di testare Marta facendole rincontrare Adolfo. Per metterla alla prova, organizzerà un incontro segreto tra il suo futuro marito e sua sorella. Come finirà questa storia? Marta darà segni di cedimento davanti all'uomo che – sicuramente – ancora ama? Ma soprattutto, Rosa riuscirà ancora a fidarsi di lei? Un esame duro per l'ignara Marta, ma anticipazioni rassicurano, la maggiore delle Solozabal riuscire a reprimere i suoi sentimenti e a convincere Rosa a perdonarla!

