Il Segreto Anticipazioni 4 dicembre 2019: Francisca in pericolo, Carmelo si prenderà la sua vendetta

Carmelo è pronto a prendersi la sua vendetta. Francisca è nel suo mirino e non può concedersi neanche una passeggiata.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 4 dicembre 2019 – mentre Lola mente ancora una volta a Prudencio per poter raggiungere Francisca, la matrona e Raimundo sono nel mirino di Carmelo. Dolores invece cerca di evitare la baronessa, madre del bambino con cui aveva combinato il matrimonio di Belen. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Francisca nel mirino di Carmelo mentre Lola mente ancora nella puntata de Il Segreto del 4 dicembre 2019

Sotterfugi e intrighi a Puente Viejo...come sempre! Lola, che non ha ancora confessato a Prudencio di essere una spia, è costretta a mentire nuovamente all'Ortega. La bella locandiera deve raggiungere Francisca per ricevere nuovi ordini dalla matrona. Intanto la Montenegro, sbollita la rabbia contro Raimundo e capite – in parte – le ragioni che hanno spinto il marito ad affidare Maria a Fernando, si concede una passeggiata. Non sa però di essere finita nel mirino di Carmelo, pronto a prendersi la sua vendetta per la morte della sua Adela.

Il Segreto: Un fidanzato per Belen ma Dolores dice di no

Siparietti divertenti quelli che coinvolgono Dolores. La pettegola di Puente Viejo ha ormai occhi solo per la sua nipotina Belen, che ha coinvolto in uno strano accordo prematrimoniale. La bottegai ha infatti promesso in sposa la piccola a un ricco bambino di nobile casato ma dopo aver scoperto che quella che riteneva essere sua nonna, è in realtà la sua mamma, Dolores prova molta vergogna. È per questo che quando la baronessa tenta di parlarle, lei fa di tutto per evitarla.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.