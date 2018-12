Il Segreto Anticipazioni 4 dicembre 2018

Nella puntata de Il Segreto di martedì 4 dicembre 2018, il generale De Ayala è scomparso e i suoi soldati interrogano con violenza tutti i cittadini di Puente Viejo. Intanto Fernando ha preso il controllo di Villa Montenegro…ma vediamo insieme cosa rivela la trama della puntata in onda domani su Canale 5 a partire dalle 16.20.

Finalmente Fe, Emilia e Alfonso hanno messo a segno il loro piano. Il Generale De Ayala è scomparso e i suoi soldati mettono sotto torchio i cittadini.

Fe viene accusata di aver avvelenato il vino dei militari in questa puntata de Il Segreto del 4 dicembre 2018

Il piano di Fe e dei Castañeda ha subito un grosso rallentamento nel momento in cui De Ayala non si è presentato all’appuntamento con Emilia ma bensì alle porte della locanda. Con grande ingegno, i tre hanno deciso di avvelenare le bottiglie di vino per addormentare i soldati e isolare il generale. Finalmente la vendetta è compiuta ed Emilia e Alfonso riescono a liberarsi per sempre de loro aguzzino. Fe però viene accusata di aver avvelenato i soldati, addormentatisi sui tavoli subito dopo aver bevuto…

Saul convince Julieta a lasciare Puente Viejo

Saul è molto preoccupato per l’incolumità di Julieta. La ragazza è agli arresti domiciliari e attende di conoscere i motivi che l’hanno portata dietro le sbarre. Dopo l’ennesimo faccia a faccia con Prudencio, l’Uriarte si convince a seguire i consigli di Saul e decide di voler scappare con lui per sempre da Puente Viejo. La giovane ha però paura per la sorte del suo amato… Intanto Fernando ha preso il controllo di Villa Montenegro e spadroneggia in assenza di Donna Francisca. Il Mesia non perde occasione per sottolineare di avere ormai in mano le ricchezze della Montenegro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 3 al 7 dicembre 2018.