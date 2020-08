Il Segreto Anticipazioni 4 Agosto 2020: Pepa rivela a Tristan "Martin non è tuo figlio!"

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 4 agosto 2020 rivelano che Pepa racconterà tutta la verità a Tristan riguardo al piccolo Martin... ma il Castro non le crederà!

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 4 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Pepa fa una scottante rivelazione a Tristan, ma il giovane non crede alle sue parole e pretende delle prove. Nel frattempo Sebastian cerca di aiutare Raimundo con il progetto della Locanda, ignaro del piano di sabotaggio di Francisca. Soledad vuole lasciare la villa a tutti i costi e raggiungere il suo Juan, ma ha bisogno dell'aiuto di una amica...

Pepa rivela a Tristan la verità su Martin! Nella puntata de Il Segreto del 4 agosto 2020

Pepa rivela a Tristan che Martin non è figlio suo e di Angustias, ma lui non da credito alle parole della Levatrice, la quale, è costretta a mettersi in cerca del rapporto dell’ospedale psichiatrico che attesta che Angustias non ha mai partorito, per confermare le sue affermazioni. Purtroppo il documento sembra essere ormai perso.

Il Segreto: Francisca vuole il fallimento il progetto della Locanda!

Sebastian propone al padre Raimundo e alla sorella Emilia un nuovo modo per dirigere i lavori della locanda, mentre Donna Francisca manda in avanscoperta Pedro per conoscere i progetti del figlio di Raimundo. La Signora è pronta a tutto pur di distruggere il suo acerrimo nemico e far fallire il suo proficuo progetto potrebbe essere un colpo vincente.

Il Segreto: Soledad vuole scappare e chiede aiuto a Pepa

Soledad sta pensando a un piano per scappare dalla villa e chiede aiuto a Pepa, la ragazza ha bisogno dell'aiuto della sua unica amica per poter raggiungere il suo Juan. Intanto alla Casona, senza i Castañeda, le cose vanno a male e Donna Francisca è disperata. Pedro e Dolores, nel frattempo, speculano sui prezzi dei prodotti del loro emporio.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.