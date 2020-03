Il Segreto Anticipazioni 31 marzo 2020: Don Berengario non riesce più a vivere senza Marina

Anticipazioni TV

Don Berengario e Marina cominciano la loro nuova vita insieme e informano per prima Don Anselmo, colui che li ha spinti a coronare il loro amore.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 31 marzo 2020 – Don Berengario e Marina tornano a Puente Viejo, pronti ad affrontare la loro nuova vita insieme. Per prima cosa informano Don Anselmo, che sin dall'inizio aveva capito che tra loro c'era ancora un grande amore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Berengario e Marina insieme per sempre nella puntata de Il Segreto del 31 marzo 2020

Una bella storia d'amore sta conquistando le trame de Il Segreto. Don Berengario ha ritrovato l'amore dopo aver raggiunto Marina, in viaggio per allontanarsi da Puente Viejo e averle dichiarato finalmente i suoi sentimenti. Il sacerdote ha così deciso di non far scappare la donna che ama, anche se questo significa cambiare per sempre la sua vita. Marina ha accettato di restare con lui ed entrambi si sono diretti nuovamente in paese, per cominciare la loro nuova vita. Stavolta non si perderanno di vista.

Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo felice per la nuova vita del suo caro amico

Don Berengario e Marina non hanno dubbi su chi sarà il primo a essere informato della loro ritrovata unione. Don Anselmo ha fatto tanto per loro; ha infatti capito che tra il suo caro amico e il suo antico amore c'era ancora un forte sentimento. Il sacerdote ha così spinto Berengario a rincorrere la donna e a non permetterle di lasciare Puente Viejo. Sarà lui quindi la prima persona a scoprire che i due hanno cominciato una nuova vita insieme e che non intendono lasciarsi mai più. Berengario ha però un compito da svolgere prima di essere libero. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano infatti che rinuncerà molto presto ai suoi voti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.