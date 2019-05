Il Segreto Anticipazioni 31 maggio 2019: Elsa è pazza! Arriva la conferma

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 31 maggio 2019, Eustaquio Molero propone a Severo di comprare le terre di Las Lagunas a un prezzo più alto del loro valore e il Santacruz sembra cedere all'offerta. Antolina racconta che Elsa è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica, per avvalorare la sua tesi che la Laguna sia pazza. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Severo tentato dai Molero nella puntata de Il Segreto del 31 maggio 2018

La spinosa questione dell'inquinamento di Las Lagunas ha coinvolto non solo Severo ma tutti gli abitanti della zona. Il Santacruz, con l'aiuto di Julieta e Saul, è riuscito a intentare una causa contro Eustaquio Molero ma sa che non sarà facile vincere contro il ricco proprietario della miniera. L'imprenditore propone al suo avversario un patto: se Severo chiuderà la faccenda, lui comprerà Las Lagunas a un prezzo più alto del suo valore reale. È un buon compromesso e il marito di Irene sembra esserne attirato. In vero, risolverebbe tutti i suoi problemi ma inguaierebbe i suoi poveri alleati, convinti a schierarsi contro Eustaquio solo grazie alla sua determinazione.

Elsa è pazza

Le analisi di Elsa non hanno rivelato traccia di veleno. Antolina ha fatto bene i suoi conti e non ha usato un veleno qualsiasi e sul malessere della Laguna cala una coltre di incertezze e dubbi. È il momento della fase successiva: quella di far credere a tutti che Elsa sia pazza e che abbia da sempre orchestrato tutto per eliminare la sua rivale in amore. Antolina, per confermare che la ragazza abbia problemi mentali e non riuscendo ancora a convincere gli amici, racconta a tutti di un vecchio ricovero della sua ex padrona in una clinica psichiatrica. Che Elsa sia davvero pazza?

