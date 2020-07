Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2020: Francisca condanna Juan a morte...

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 31 luglio 2020 rivelano che il medico consiglierà di non muovere Juan, ma Francisca, senza pietà, obbligherà l'intera Famiglia Castaneda a lasciare la Villa.

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 31 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Francisca è pronta al colpo finale contro Juan e la sua famiglia. Il ragazzo, ridotto in fin di vita perché colpevole di aver disonorato Soledad, dovrà lasciare la Villa immediatamente nonostante le sue condizioni non lo consentano. Ma nel mirino della Signora c'è anche Raimundo. Ne frattempo Pepa firma la pace con Alberto, il medico si renderà finalmente conto di quanto prezioso si l'aiuto della levatrice.

Nessuna pietà per Juan. Nella puntata de Il Segreto del 31 luglio 2020

Dopo il pestaggio comandato da Fracisca, come punizione della notte trascorsa con Soledad, Juan è in fin di vita. Maurcio c'è andato giù duro e il medico, Alberto, dice a Rosario e Pedro di non poter far altro. Raccomanda solo di far riposare il ragazzo e soprattutto di non muoverlo perché potrebbe essergli fatale. Ma purtroppo strong>Donna Francisca non mostra alcuna pietà e obbliga l'Intera Famiglia Castaneda a lasciare le sue proprietà immediatamente: sono stati per sempre banditi dalla Villa. Tristán cerca di opporsi alla decisione di sua madre, ma invano. La crudele Signora sarà infatti irremovibile...

Il Segreto: Francisca medita vendetta contro Raimundo

Donna Francisca è pronta a punire anche Raimundo, reo di aver fatto ubriacare i suoi operai, per questo contatta Pardo, il pericoloso usuraio che tiene sotto scacco l'Ulloa. Se la pericolosa Signora d'Acacias dovesse mettersi in mezzo, il piano di Sebastian di contrattare un vantaggioso accordo con Pardo rischierà di fallire.

Il Segreto: E' pace tra Pepa e Alberto!

Nel frattempo migliorano i rapporti tra Pepa e Alberto, Levatrice e Medico trovano finalmente un punto di incontro e il dottore mostra estrema gratitudine a Pepa per il suo aiuto con gli ammalati, soprattutto Juan, il supporto della ragazza nel curare il poverino è stato davvero prezioso. Mentre Dolores e Pedro sono molto indaffarati nell'organizzazione del ricevimento per il principe Alfonso XIII, Angustias è sempre più accanita contro Pepa e, dopo uno scontro con la levatrice, accusa un malore...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.