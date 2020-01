Il Segreto Anticipazioni 31 gennaio 2020: Lola vuole lasciare Prudencio. Ecco perché

Anticipazioni TV

Lola comunica a Prudencio di volerlo lasciare mentre Maria vuole scoprire cosa nasconde Dori.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 31 gennaio 2020 – Maria è sconvolta per quello che è successo con Dori ma decide di non rivelare nulla a Fernando. Lola intanto comunica a Prudencio che vuole chiudere la relazione con lui mentre Paco, il padre di Marcella, cerca un misterioso ladro di farina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Maria inorridita da Dori in questa puntata de Il Segreto del 31 gennaio 2020

A L'Havana, Maria continua a sottoporsi ai trattamenti di Dori senza battere ciglio. Nonostante il dolore, la ragazza è determinata a rimettersi in piedi e non permetterà a nessuno – nemmeno a Fernando – di impedirle di continuare la terapia. La Vilches però comincia a preoccuparla seriamente. Maria non ha mai gradito l'atteggiamento freddo e arcigno della sua infermiera ma non ha mai dubitato che fosse in grado di aiutarla. Ma la trance in cui Dori è inaspettatamente caduta, l'ha fortemente scossa. La Castañeda comincia a sospettare che la donna che il Mesia ha portato a casa, per aiutarla, nasconda dei terribili segreti ed è decisa a scoprire quali. Per ora però manterrà il segreto su quanto successo almeno con il suo ex marito.

Il Segreto: Lola vuole lasciare Prudencio

Brutte notizie per Prudencio, che crede finalmente di aver trovato l'amore della sua vita. Il ragazzo si troverà invece ad affrontare un'improvvisa decisione di Lola. La giovane gli confesserà infatti di volerlo lasciare, non rivelandogli però i veri motivi dietro alla sua scelta. La bella Mendana, felice di aver riconquistato il cuore dell'Ortega, ha paura che Francisca possa fargli del male. Teme infatti che la Montenegro voglia vendicarsi dell'affronto subito. Intanto Paco, il padre di Marcela, è alla ricerca di un misterioso ladro di farina.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.