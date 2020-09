Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 30 settembre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo Rosa attaccare furiosamente Marta, convinta che sia stata lei a cacciare Adolfo dalla fabbrica.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto del 30 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Rosa è furiosa con Marta. La ragazza, accecata dalla gelosia, attacca violentemente sua sorella accusandola di essere lei la responsabile dell'addio di Adolfo alla loro fabbrica. Intanto Mauricio e i fratelli De Los Visos cercano di trovare un accordo vantaggioso per tutti.

Il Segreto Anticipazioni: Marta non accetta di scendere a compromessi con Adolfo

Marta e Adolfo hanno avuto un brutto faccia a faccia. Per la prima volta dopo tanto tempo, i due sembrano non andare più d'amore e d'accordo e anzi pare proprio che siano diventati rivali in affari. Adolfo ha dichiarato apertamente a Marta che sovvenzionerà il progetto del sanatorio e del secondo medico solo se la Solozobal – ora diventata consigliera comunale – gli garantirà certi privilegi. La ragazza non ci sta e ha minacciato Adolfo di ricorrere a sanzioni molto dure per le sue azioni, lasciando il ragazzo senza parole.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo lascia la fabbrica

Dopo il violento scontro con Marta, Adolfo decide di comunicare a Don Ignacio di voler lasciare la sua fabbrica. La motivazione non è certo la bella Solozobal ma il De Los Visos crede che suo fratello Tomas abbia bisogno di lui, ora che i loro affari sono a rischio. Ignacio ritiene che la scelta del ragazzo sia saggia e pensa che sia la giusta opportunità per far tornare Pablo a lavorare in azienda ma prega Adolfo di non dire nulla a Rosa, almeno per il momento. Chiede inoltre a Urrutia di convincere suo figlio a rientrare in azienda.

Rosa attacca furiosamente Marta in questa puntata de Il Segreto del 30 settembre 2020

La scelta di non rivelare a Rosa le vere ragioni dell'addio di Adolfo alla fabbrica, si rivelerà catastrofica. La ragazza, convinta che il suo fidanzato se ne sia andato per colpa di Marta, raggiungerà la sorella in municipio e la aggredirà furiosamente. Sarà uno scontro tremendo in cui la giovane Solozobal tirerà fuori tutto l'odio e il rancore per Marta. Intanto Mauricio, Adolfo e Tomas si riuniscono per trovare un accordo vantaggioso per entrambi. Il sindaco ritiene necessario scendere a compromessi con i De Los Visos, pur di trovare i soldi necessari per finanziare un nuovo sanatorio e un secondo dottore. A L'Habana invece Antoñita rivela a Isabel che i suoi figli hanno scoperto la presenza di Francisca.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.