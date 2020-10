Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 30 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Maqueda scopre che lo sterzo dell'auto in cui viaggiavano lui e Tomas è stato manomesso. Qualcuno voleva ucciderli mandandoli fuori strada. Intanto Rosa non intende perdonare Marta, e rivela una notizia sconvolgente: è incinta del De Los Visos. Intanto Onesimo, incaponitosi sul “meridiano di Puente Viejo” traccia una linea a terra che divide tutto il paese.

Iñigo indaga sul suo incidente in questa puntata de Il Segreto del 30 ottobre 2020

Iñigo e Tomas sono rimasti coinvolti in un incidente e il Maqueda ha cominciato a indagare. Controllando la macchina, viene a scoprire che lo sterzo della vettura è stato manomesso e dunque è per questo che lui e il marchesino sono finiti fuori strada. Le indagini portano a Mauricio. Sia Iñigo che Isabel pensano che dietro questa faccenda ci sia lo zampino di Mauricio. Il sindaco avrebbe manomesso la macchina sotto comando di Francisca.

Anticipazioni Il Segreto: La vendetta di Rosa

Rosa vuole vendetta! Lo scontro tra lei e Marta si fa sempre più duro. Adolfo e la più grande delle sorelle Solozobal hanno vissuto dei momenti di passione insieme e purtroppo la giovane ne è venuta a conoscenza. Le due sorelle sono di nuovo una contro l'altra ma Rosa ha un nuovo piano contro Marta. Non ha nessuna intenzione di parlare con sua sorella e anzi sconvolge tutti con una confessione: è incinta di Adolfo!

Il Segreto Anticipazioni: Il nuovo progetto di Onesimo

Onesimo invece continua imperterrito con la sua idea: quella del “meridiano di Puente Viejo”. Il ragazzo si è talmente incaponito su questa faccenda che traccia una linea a terra che divide tutto il paese. Intanto Adolfo decide di unirsi all'amico Juan Montalvo alla bisca ma presto si ritrova solo. Juan è scappato dopo che un gruppo di criminali lo ha riconosciuto. Intanto Tiburcio ha fatto ritorno a Puente Viejo ma non ricorda ancora nulla della sua misteriosa scomparsa.