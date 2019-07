Il Segreto Anticipazioni 30 luglio 2019: Antolina furiosa con Carmelo per l'offerta fatta ad Alvaro

Anticipazioni TV

Antolina se la prende con Carmelo per aver affidato il posto di medico di Puente Viejo ad Alvaro, l'ex ancella teme infatti che Elsa rimanga in città per stare accanto al dottore.

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 30 luglio 2019, i riflettori saranno puntati ancora una volta su Antolina, la ragazza non riesce a digerire la presenza di Alvaro in città e se la prende con Carmelo che gli ha offerto il posto di medico di Puente Viejo; in realtà l'ex ancella teme che il dottore convinca anche Elsa a restare in paese. Nel frattempo Francisca si allea con Fernando per allontanare Roberto e Maria, ma le cose non andranno secondo i piani della Signora. Un forestiero giunto a Puente Viejo in cerca di Fe, sconvolgerà la vita della bottegaia. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio di domani in onda su Canale 5 a partire dalle 15.40.

Antolina se la prende con Carmelo per aver assunto Alvaro, nella puntata de Il Segreto del 30 luglio 2019

Elsa, come previsto dall'ex ancella, decide di restare a Puente Viejo per aiutare Alvaro, nonostante sia ancora innamorata di Isaac e abbia chiarito al dottore che il rapporto non possa andare oltre la semplice amicizia. A turbare però i due colleghi, felici per la nomina di Alvaro a medico ufficiale della città, è un racconto di Don Anselmo; il sacerdote ha rivelato a Elsa e Alvaro di una maledizione che pende sul dispensario e chi ci lavora: porta sfortuna. Intanto Antolina, furiosa, va da Carmelo per chiedergli le ragioni dell'assunzione di Alvaro, definendolo un incompetente e sottolineando di avere le prove dell'incapacità del medico.

Il Segreto: Roberto si dichiara a Maria

Francisca, chiede l'aiuto di Fernando per allontanare definitivamente Roberto da Maria: la signora teme che l'amico cubano possa convincere la sua figlioccia ad abbandonare la Casona e seguirlo a L'Avana. Nel frattempo Maria confida all'amico di pensare ancora a Gonzalo, ma l’uomo sia apre dicendole di volerle stare accanto e di sperare in un futuro insieme, malgrado sappia dei sentimenti che prova ancora per l'ex.

Un losco individuo legato al passato di Fe, fa il suo ingresso nelle trame de Il Segreto

In città un forestiero, Faustino, interroga tutti sul conto di Fe, la donna resta sconvolta nel vederlo e si nasconde in casa di Julieta. Mauricio, allarmato, inizia a cercarla riuscendo a scoprire che è con la Uriarte. Quando la raggiunge però, Fe lo rimprovera dicendogli che in questo modo l’ha messa in serio pericolo, teme infatti che quell'uomo possa averlo seguito.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

