Il Segreto Anticipazioni 30 giugno 2020: Pepa vuole rivelare a Tristan la verità su Martin...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata del 30 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 14.10, rivelano che Pepa continuerà a tenere a distanza Tristan, la ragazza dubita infatti della buona fede del Castro e teme che lui conosca la verità su Martin. Ma il giovane, ignaro di tutto, non riesce proprio a starle lontano e a Pepa non resta che raccontargli tutta la verità. Intanto Ramiro e Alfonso ordiscono un piano pericolo per mettere definitivamente fuori gioco la Montenegro, mentre Soledad dovrà fare i conti con la severità di suo fratello!

Pepa decide di raccontare la verità a Tristan, nella puntata de Il Segreto del 30 giugno 2020

Pepa continua a respingere Tristan, che non capisce il motivo di tanta animosità. Ignaro dei sospetti della levatrice, riguardo ad un suo coinvolgimento nella faccenda di Martin, il Castro insiste per conoscere il motivo di tanta diffidenza. Pepa allora, prende una importante decisione: raccontare tutta la verità a Tristan, contando sul suo amore e sul suo sostegno. Ma quando arriva alla tenuta succede un imprevisto…

Il Segreto: Tristan vieta a Soledad di vedere ancora Juan

Intanto Rosario cerca di convincere Juan a lasciar perdere Soledad; tra i due c'è stato qualche attrito e il poverino è davvero sconfortato. Anche Soledad è affranta per la lite con Juan e si sfoga con Pepa, che le consiglia di insistere e lottare per il suo amore. Purtroppo quando i due giovani si rappacificano, Tristan li scopre. L'uomo, furioso, intima alla sorella di chiudersi in casa e caccia via Juan.

Il Segreto: Ramiro e Alfonso decidono di farsi giustizia da soli

Raimundo è afflitto dalla grave condizione dei raccolti, conseguenza di una diga voluta da Francisca che ha privato tutti gli altri campi d'acqua. Il poverino ha provato a denunciare gli abusi della donna, ma nessuno ha voluto schierarsi contro la Signora di Puente Viejo. E' così che Ramiro e Alfonso decidono di farsi giustizia da soli, i due sono pronti a far esplodere la diga con tre candelotti di dinamite, ma Raimundo, fortunatamente, riesce a fermarli prima che sia troppo tardi.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.