Il Segreto Anticipazioni 30 agosto 2019: Elsa scopre la verità sul passato di Alvaro

Anticipazioni TV

Elsa scopre qualcosa di sconcertante sul passato di Alvaro e gli chiede spiegazioni. La ragazza finisce per credere alle sue parole.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 30 agosto 2019, Elsa racconta ad Alvaro di quello che Isaac ha scoperto sul suo conto. Il Guerrero ha assoldato un investigatore ma il medico smentisce le sue accuse. Elsa finisce per credergli. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.35 su Canale5.

Isaac indaga su Alvaro in questa puntata de Il Segreto del 30 agosto 2019

Isaac muore di gelosia e non sopporta che Alvaro stia vicino alla sua Elsa. Il Guerrero si è reso conto di aver perso l'amore della Laguna, ormai completamente rapita dall'avvenente medico. Il falegname nutre inoltre dei dubbi sulla sincerità del nuovo compagno della sua ex e si è prodigato a cercare di scoprire il suo passato, assoldando un investigatore privato. L'uomo gli ha così confermato i suoi sospetti, rivelandogli di una strana storia riguardante una sua vecchia fiamma. Isaac corre ad avvertire Elsa di quanto scoperto e la ragazza, sconvolta, cerca un faccia a faccia con il bel dottore.

Elsa affronta Alvaro dopo aver scoperto il suo passato ne Il Segreto

Elsa corre da Alvaro per scoprire se quello che le ha detto Isaac corrisponde a verità. L'investigatore ha scoperto che il medico stava per sposarsi e che la sua ex fidanzata è morta misteriosamente prima delle nozze. La Laguna vuole sentire la verità dal diretto interessato e faccia a faccia con il dottore gli chiede spiegazioni. Alvaro le racconta della povera Chiara, morta suicida e di come i suoi genitori – pur di darle una santa sepoltura – abbiano raccontato un'altra versione dei fatti. La ragazza finisce per credere alla sue parole e per screditare ancora una volta il Guerrero.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 26 al 30 agosto 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.