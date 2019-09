Il Segreto Anticipazioni 3 settembre 2019: Francisca e Fernando aumentano l'offerta, ma Roberto...

Anticipazioni TV

La pericolosa coppia ha una nuova offerta per il Sanchez, in cambio deve subito lasciare Puente Viejo e la Castaneda. Non immaginano però la temibile risposta che Roberto ha in serbo per loro!

Nella puntata de Il Segreto di martedì 3 settembre 2019, Francisca e Fernando mettono alle strette Roberto, pronti a tutto pur di allontanarlo da Maria. Ma la pericolosa coppia, non immagina neppure lontanamente, quale amara sorpresa il cubano ha in serbo... Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 15.30.

Fernando e Francisca cercano di liberarsi di Roberto, nella puntata de Il Segreto del 3 settembre 2019

Fernando e Francisca hanno stretto una inaspettata alleanza, tra i due non corre buon sangue, eppure sono stati pronti a mettere da parte le divergenze per un fine comune: allontanare Roberto Sanchez dalla città e liberare Maria. Roberto, giunto a Puente Viejo dopo l'uscita di scena di Gonzalo, ha attirato fin da subito le antipatie della madrina e dell'ex marito della Castaneda. Ma mentre la Dark Lady teme che la vicinanza con l'uomo possa spingere Maria a prendere la decisione di abbandonare la Casona per tornare a Cuba, il Mesia è terrorizzato dall'idea che la ragazza possa innamorarsi del nuovo pretendente. Dopo aver pagato profumatamente il Castro per lasciare la città e aver quasi perso la vita per salvare Esperanza e Beltran, Fernando nutriva la speranza di riuscire a fare breccia nel cuore della giovane, aspettativa tradita dall'arrivo di Roberto.

Il Segreto: La risposta di Roberto!

Purtroppo le attenzioni rivolte a Roberto confermano il totale fallimento del piano del Mesia, come di quello di Francisca, ormai convinta di essere riuscita a persuadere la figlioccia a restare per sempre a Puente Viejo accanto alla sua famiglia, soprattutto dopo l'abbandono di Gonzalo. Come fare dunque per eliminare questo nuovo ostacolo? I due scaltri alleati hanno puntato sull'arma di ricatto più efficace mai esistita: il denaro. Francisca e Fernando hanno offerto molti soldi al Sanchez in cambio del suo allontanamento definitivo dalla città. Purtroppo il primo tentativo non sembra essere andato in porto, Roberto ha infatti chiesto tempo per riflettere, ora, i due, dovranno essere ancora più convincenti, ed è per questo che aumenteranno la posta in gioco. La coppia non immagina certo che l'onesto Roberto è in realtà già corso ad avvisare Maria del ricatto e che insieme alla Castaneda, stanno progettando la fuga...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 2 al 6 settembre 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.