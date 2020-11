Il Segreto Anticipazioni 3 novembre 2020: Don Ignacio costringe Adolfo a sposare Rosa...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la Puntata de Il Segreto del 3 novembre 2020. Nell'Episodio della Soap di Canale5, Don Ignacio ha scoperto che Rosa è incinta e costringe Adolfo a sposare Rosa al più presto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 3 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Don Ignacio è sconvolto dalla notizia della gravidanza di Rosa e intende prendere al più presto provvedimenti. Riunisce così le sue due figlie maggiori per imporsi affinché Adolfo si prenda le sue responsabilità e sposi Rosa al più presto. Intanto Pablo confessa di aver rintracciato sua madre e di essere pronto a presentarla alla famiglia. Juan Montalvo viene accusato di omicidio ma Adolfo riesce a scagionarlo mentre Raimundo continua la sua fuga con i segugi alle calcagna.

Don Ignacio costringe Adolfo a sposare Rosa in questa puntata de Il Segreto del 3 novembre 2020

Il piano di Rosa per annientare Marta sta funzionando alla grande. La ragazza ha dato una notizia shock alla famiglia: è incinta e il padre è ovviamente Adolfo. La ragazza sa bene che con questa novità nessuno potrà impedirle di sposare il De Los Visos e Marta non avrà più chance di poter continuare la sua storia d'amore. E in effetti i suoi calcoli si rivelano giusti. Don Ignacio, scoperto dello stato interessante di sua figlia, riunisce lei e Marta per mettere le cose in chiaro. La sua primogenita dovrà rinunciare per sempre al suo amore e Adolfo dovrà sposare Rosa al più presto.

Anticipazioni Il Segreto: Arriva la madre di Pablo!

Don Ignacio si trova ad affrontare diversi problemi sia nella sua casa che nella sua fabbrica. Dopo l'incidente in cui Damian ha perso alcune falangi della sua mano, la situazione continua a peggiorare e la stampa non dà tregua al Solozobal. A peggiorare le cose ci si mette Pablo, che confessa al padre di aver rintracciato sua madre e che la donna si trova a Puente Viejo già da una settimana. Il ragazzo vuole portarla alla Casona per farle conoscere tutta la famiglia e la cosa ovviamente spaventa Ignacio. L'uomo teme la reazione della sue figlie, soprattutto quella di Carolina.

Il Segreto Anticipazioni: Adolfo scagiona Juan Montalvo

Isabel si è sacrificata per suo figlio e Adolfo è salvo. Il ragazzo ha superato brillantemente la sua operazione e si sta lentamente riprendendo. Lo aspettano però ancora delle prove da superare. Il ragazzo infatti scoprirà che il suo amico Juan Montalvo, dopo lo scontro a fuoco alla bisca, è stato arrestato per omicidio e deciderà di intervenire in suo favore. Con la sua testimonianza scagionerà lo sprovveduto ragazzo ma dopo il suo gesto altruistico dovrà affrontare uno shock ancora più grande. Rosa e Marta si presenteranno da lui con una notizia: Rosa è incinta e lui diventerà presto padre. Intanto Raimundo è ancora in fuga e i segugi continuano a stargli alle calcagna.

