Il Segreto Anticipazioni 3 luglio 2020: Tristan caccia Pepa dalla Casona!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 3 luglio 2020. Nell'Episodio della soap Tristan, ingannato da Francisca, caccia Pepa dalla Casona.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 3 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 15.45 – Angustias ha provato a togliersi la vita dopo aver scoperto che Francisca ha tentato di mandarla al manicomio. Tristan, visto il gesto estremo di sua moglie, si convince che sia il caso di ricoverarla. Prima però che possa portarla in clinica, scopre il certificato fatto fare dalla madre. La Montenegro però incolpa Pepa e il Castro caccia la levatrice dalla sua casa.

Tristan caccia Pepa dalla Casona nella puntata de Il Segreto del 3 luglio 2020

Il gesto estremo di Angustias ha scosso la famiglia Castro. Tristan deve fare i conti con i problemi mentali della moglie, che fino a ora ha finto di non vedere. Decide quindi di accettare i consigli della madre e di far ricoverare la madre dei suoi figli. Una decisione che potrebbe cambiare definitivamente la sua vita se non fosse che, poco prima di portarla in clinica, il ragazzo scopre il falso certificato, fatto fare da Francisca. Tristan va su tutte le furie e ha un duro faccia a faccia con sua madre. La Montenegro ha però un asso nella manica: incolpa Pepa di averli truffati. Il giovane allora caccia la levatrice dalla Casona, intimandole di non farvi ritorno.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca ostacola il nuovo progetto di Raimundo

L'inimicizia tra Francisca e Raimundo continua senza esclusione di colpi. Quando infatti l'Ulloa si presenta alla Cassa di Risparmio per chiedere un prestito per aprire un albergo, la Montenegro fa di tutto per impedirgli qualsiasi aiuto. È Don Pedro a informarla. Il fedele alla Dark Lady, dopo aver incontrato Raimundo in banca e scoperti i suoi piani, corre immediatamente a riferirli alla signora. Quest'ultima decide, per ripicca, che l'albergo non potrà mai essere costruito.

Il Segreto Anticipazioni: L'amore impossibile di Soledad

Rosario e Josè sono preoccupati per la povera Soledad. La ragazza si è innamorata di Juan ma il loro amore è impossibile. A dividerli ci sono due classi sociali differenti. I due ragazzi non possono neanche vedersi. Tristan, scoperta la tresca della ragazza, le ha impedito di frequentare un poveraccio e a nulla sono valse le preghiere della sua sorellina e i suoi racconti struggenti sulle violenze subite in gioventù.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.