Il Segreto Anticipazioni 3 luglio 2019: Antolina e Gonzalo lasciano Puente Viejo

Antolina minaccia di andarsene dal paese, infuriata contro i cittadini che esaltano Elsa. Gonzalo lascia Maria, ormai sicuro che il suo matrimonio sia finito.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 3 luglio 2019, Matias è furioso contro Antolina che tratta male Elsa nonostante la ragazza si stia prodigando per aiutare Puente Viejo. Intanto Gonzalo lascia il paese, ormai sicuro che il matrimonio con Maria sia giunto all fine. Isaac ferma sua moglie dal lasciare la loro casa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Antolina minaccia di andarsene in questa puntata de Il Segreto del 3 luglio 2019

La varicella ha piegato Puente Viejo e nell'ospedale di campagna si fa di tutto per fermare l'epidemia. Elsa è una vera eroina per tutti i cittadini: grazie alle sue cure e ai suoi metodi, molti stanno guarendo. Antolina è furiosa! Non può credere che tutti i suoi sacrifici siano stati vani e che la Laguna sia tornata nelle grazie del paese e continua a trattarla male. Matias, infastidito da questo comportamento, si arrabbia contro di lei e l'accusa di essere ingiusta con una donna che tanto si sta prodigando per le sue Marcela e Camelia, colpite anche loro dal morbo. Antolina, in tutta risposta, minaccia di lasciare la sua casa, ormai certa di essere diventata lei l'indesiderata. Isaac però si rifiuta di seguirla e di lasciarla andare.

Gonzalo lascia Puente Viejo

Mentre di Julieta si sono perse le tracce e Consuelo comincia seriamente a preoccuparsi, Gonzalo fa le valigie. La sua permanenza a casa Montenegro è giunta al termine e dopo aver riabbracciato i suoi figli, può andarsene. Il suo matrimonio con Maria è davvero giunto alla fine, per somma felicità di Fernando, che ha temuto che il suo rivale rivelasse il loro segreto accordo. Il Mesia ha ora campo libero con la Castañeda? Avrà il suo cuore ora che è il salvatore di Beltran ed Esperanza?

