Il Segreto Anticipazioni 3 dicembre 2019: L'ira di Francisca, Raimundo l'ha tradita

Francisca si sente tradita. Raimundo ha affidato Maria a Fernando contro la sua volontà.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 3 dicembre 2019 – Francisca scopre che Raimundo l'ha tradita. L'Ulloa ha infatti affidato Maria alle cure di Fernando e ha spedito entrambi alla tenuta de La Havana. Elsa invece si risveglia d'operazione ma per sciogliere la prognosi ci vuole ancora tempo. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Francisca scopre il tradimento di Raimundo nella puntata de Il Segreto del 3 dicembre 2019

L'attentato a Irene e Adela e la morte della povera Arellano, hanno riaperto la faida tra Francisca, Severo e Carmelo. Il sindaco giura vendetta contro la Montenegro e stavolta, promette di fargliela pagare cara. Raimundo sa di non poter più rischiare; i giochi sono riaperti e Maria, già gravemente ferita, rischia più di tutti. Per salvare la ragazza dalle ritorsioni dei nemici, ha deciso di affidarla alle cure di Fernando che – di questo ne è sicuro – impedirà a chiunque di farle del male. Ma la scelta di consegnare la ragazza al Mesia, scatena l'ira della matrona. Francisca non può credere di essere stata tradita da suo marito e che la sua figlioccia sia finita tra le mani dell'uomo, che più di tutti, vuole lontano dalla sua famiglia.

Il Segreto: Elsa si risveglia

Buone notizie da Madrid. Elsa ha superato l'operazione al cuore e per lei si apre la strada della speranza. Isaac è felice di vederla riaprire gli occhi ma i medici avvertono di essere ancora prudenti. La Laguna non è ancora del tutto fuori pericolo. La degenza è ancora lunga e per scongiurare qualsiasi tipo di complicazione dovrà sottoporsi ad altre analisi. Solo così il dottore potrà sciogliere la prognosi e permettere alla giovane di tornare finalmente a casa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.