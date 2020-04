Il Segreto Anticipazioni 3 aprile 2020: Una bomba distruggerà Puente Viejo! Ecco come...

Anticipazioni TV

Garcia - Morales affronta Fernando. Il Mesia minaccia di far esplodere una bomba che distruggerà Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 3 aprile 2020 – ci rivelano che Garcia – Morales affronterà di nuovo Fernando. Il sottosegretario ha scoperto che il Mesia si è macchiato le mani di omicidio e ha sequestrato Esperanza e Beltran. Preoccupato che la situazione degeneri, cerca di far ragionare il suo alleato ma il loro sarà un acceso confronto. Fernando Mesia lo minaccia di far scoppiare una bomba e di fare altre vittime. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Garcia – Morales aiuta Puente Viejo nella puntata de Il Segreto del 3 aprile 2020

Puente Viejo continua a lottare per la propria sopravvivenza ma il suo destino sembra segnato. Dopo la morte di Meliton e la scoperta che Fernando è vivo, tutti vogliono vendicarsi del Mesia e inaspettatamente arriva l'aiuto da parte di Garcia – Morales. Il sottosegretario si è rivelato una persona ben diversa da quella che Raimundo, Carmelo e Severo pensavano. Il Morales ha infatti confessato di essere stato lui stesso ingannato e di aver agito per conto di Fernando, solo per vendicarsi della morte della sua adorata nipote Maria Elena. Ma scoperto che il figlio di Olmo ha ormai perso il controllo, decide di intervenire lui stesso per fermarlo.

Il Segreto anticipazioni: Un duro confronto tra Morales e Fernando

Garcia – Morales ha fatto preziose rivelazioni su Fernando ma queste non sono bastate per fermare la furia del Mesia. Mauricio e i suoi hanno trovato il nascondiglio dell'assassino ma nessuno ha ancora messo le mani sul figlio di Olmo. Morales decide quindi di affrontarlo di persona, deciso a capire quali siano le sue reali intenzioni. Fernando ha infatti un piano diabolico in mente e mette in guardia il suo vecchio alleato di farsi da parte: minaccia infatti di far esplodere una bomba, che rischia di fare altre vittime.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.