Il Segreto Anticipazioni 29 settembre 2020: Marta minaccia Adolfo!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 29 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta, ma lei non si lascia intimorire e minaccia di usare i suoi poteri di consigliera per sanzionare la miniera. Nel frattempo però, Tomas prega Adolfo di lasciare la fabbrica e tornare a gestire la miniera. Francisca cena con i figli di Isabel. Matias rivela a Marta di aver ascoltato il suo racconto di quanto accaduto con Adolfo e si complimenta con lei. Rosa si reca in municipio per affrontare Marta, è furiosa con lei per il licenziamento di Adolfo.

Il Segreto Anticipazioni: Marta costretta a collaborare con Adolfo

Adolfo continua a stare addosso a Marta, nonostante la ragazza abbia deciso di dedicarsi completamente al Consiglio Comunale e supportare Mauricio nelle attività dell'Organo, pur di evitare il futuro cognato, sembra proprio non essere riuscita nel suo intento. Adolfo infatti, si presenterà alla Solozabal con un nuovo "accordo": le offrirà l'aiuto di cui necessita a patto che riceva in cambio agevolazioni sulle imposte comunali. Marta resterà indignata dalla proposta, ma poi scoprirà che a Mauricio l’idea non dispiace e quindi l'asseconderà il De Los Visos.

Marta minaccia di usare i suo potere di Consigliera contro Adolfo, nella Puntata de Il Segreto del 29 settembre 2020

I due inizieranno dunque a collaborare, ma l'atteggiamento di Adolfo manderà su tutte le furie la ragazza che, per nulla intimorita, minaccerà il cognato di usare i suoi poteri di consigliera per sanzionare la miniera. Matias scoperto del ricatto subito dalla collega e ascoltata la sua risposta al prepotente Marchesino, la elogerà dandole tutto il suo sostegno.

Il Segreto Anticipazioni: Rosa esplode contro Marta

Adolfo è stato fondamentale nella risoluzione del recente problema della miniera: un concorrente rischiava di mandare in fumo l'accordo tra i De Los Visos e i Solozabal, principali clienti della miniera. il ragazzo è intervenuto sistemando le cose, un aiuto prezioso per Tomas, rimasto solo a gestire gli affari di famiglia. Sarà proprio questa faccenda a spingere Tomas a richiedere il ritorno del fratello alla miniera. Rosa però, ignara di tutto, se la prenderà con Marta, convinta che sia stata lei a premere affinché Adolfo lasciasse di Fabbrica. Intanto Alicia ha iniziato a lavorare per i De Los Visos, sarà anche lei fonte di pensiero per i due fratelli?

